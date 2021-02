Ärztezentrum in Lengede: Gemeinde wirbt mit mietfreiem Start

Lengede

Schon bald soll die Gemeinde Lengede über ein Ärztezentrum verfügen: Entstehen soll es am Bodenstedter Weg im Kernort, wofür der alte Penny-Markt umgebaut und die direkt angrenzenden Überreste der Villa Mundt abgerissen werden sollen. Der Startschuss für den Umbau soll aber erst erfolgen, wenn klar ist, welche Ärzte sich in den Räumen ansiedeln möchten, erklärt Bürgermeisterin Maren Wegener (SPD). Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat die Stellen jetzt ausgeschrieben.

Bürgermeisterin Maren Wegener Quelle: privat

Anzeige

Den Bau beschloss der Gemeinderat einstimmig im vergangenen März, mit rund 1,78 Millionen Euro Baukosten rechnet die Verwaltung. Im vorderen Bereich, der zur Straße zeigt, sollen Eingänge zu zwei Arztpraxen entstehen, der Eingang zu einer dritten Praxis ist an der Seite bei den Parkplätzen geplant. „Obwohl der Bauantrag gestellt und hoffentlich bald genehmigt ist, wollen wir mit den Bautätigkeiten erst anfangen, wenn klar ist, welche Ärzte zu uns kommen – so haben wir die Möglichkeit für eine individuelle Gestaltung der Praxisräume“, sagt Wegener.

So könnten zum Beispiel zwei der drei Praxen zu einer Gemeinschaftspraxis zusammengelegt werden, wenn dies gewünscht ist. Generell sei eine Raumaufteilung nach eigenen Wünschen und Vorstellungen möglich: Die Gestaltung des Grundrisses sei flexibel, da es innerhalb des alten Supermarkt-Gebäudes keine tragenden Wände gebe.

Mietfreie Nutzung für acht bis zehn Monate möglich

Die Gemeinde bleibt Eigentümer der Räume am Bodenstedter Weg und vermietet diese entsprechend. „Die Einrichtung einer neuen Arztpraxis ist eine teure Angelegenheit“, weiß Wegener. Daher möchte die Gemeinde den Praxen die Möglichkeit geben, die Räume die ersten acht bis zehn Monate mietfrei zu nutzen.

Sie habe bereits die Ärzte aus der Region persönlich angeschrieben, um ihnen das künftige Ärztezentrum vorzustellen, erklärt die Bürgermeisterin. „Vielleicht können sie sich ja vorstellen, zu uns zu wechseln. Bedarf an Ärzten ist in unserer Gemeinde auf jeden Fall vorhanden.“ Außerdem sei denkbar, dass die Mediziner in Lengede zusätzliches Personal einstellen.

Lengede hat seit 2016 keinen Kinderarzt mehr – das soll sich ändern

Wegener hofft, dass sich neben zwei Hausärzten auch ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin in Lengede ansiedeln möchte. „Mir liegt das Thema sehr am Herzen, denn wir haben seit 2016 keinen Kinderarzt mehr in Lengede“, sagt sie. Ausgeschrieben sei eine entsprechende Stelle von der KVN. Hausärzte gebe es derzeit fünf im ganzen Gemeindegebiet, so die Bürgermeisterin weiter – wobei die zusätzlichen Ärzte keineswegs als Konkurrenz zu den bereits vorhandenen zu betrachten seien. Da alle Praxen ausgelastet seien, sei vielmehr eine Entlastung zu erwarten.

Von Dennis Nobbe