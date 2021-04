Ab Samstag fährt das „Schnelltest-Mobil“ durch die Gemeinde Lengede

Lengede

Einwohner von Barbecke, Broistedt, Klein Lafferde und Woltwiesche sollen ab dem 1. Mai immer samstags einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen lassen können. Dann macht das mobile Testteam von „Löwen-Fitness“ nacheinander Halt in den Lengeder Ortschaften außerhalb des Kernorts.

Zum Einsatz kommt ein umgebauter Rettungswagen, der von dem Lengeder Fitnessstudio bereits verwendet wurde, um zum Beispiel Schnelltests in Seniorenheimen zu machen. „Ziel soll es sein, dass auch diejenigen, die nicht in den Kernort Lengede kommen können oder keine Selbsttests haben, sich in ihrem Wohnort testen lassen können“, sagt Bürgermeisterin Maren Wegener. Denn im Kernort gibt es zwei Schnelltestzentren – in den anderen Ortschaften der Gemeinde jedoch nicht. „Darum ist das mobile Testteam ein echter Vorteil“, betont Wegener.

Je 90 Minuten immer samstags in den vier Ortschaften

Der Plan sieht vor, dass das „Schnelltest-Mobil“ jeden Samstag zu folgenden Zeiten an diesen Stationen Halt macht: 9 bis 10.30 Uhr: Broistedt, Bahnhofstraße, Parkplatz Schützenhaus. 10.30 bis 12 Uhr: Barbecke, Schützenstraße, vor dem Schützenhaus. 12 bis 13.30 Uhr: Woltwiesche, Fuhsestraße, Parkplatz am Sportheim. 13.30 bis 15 Uhr: Klein Lafferde, Peiner Straße, Dorfplatz.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, mitgebracht werden muss lediglich ein gültiger Personalausweis. Nach dem Test soll das Ergebnis in schriftlicher Form als Nachweis ausgehändigt werden. Übrigens dürfen sich auch Einwohner anderer Ortschaften vor Ort testen lassen: So kann beispielsweise jemand aus Woltwiesche zum mobilen Team nach Klein Lafferde kommen.

Zwei Schnelltestzentren im Lengeder Kernort

Im Lengeder Kernort gibt es schon seit Februar im Fitnessstudio „Löwen-Fitness“ am Erzring die Möglichkeit, einen Corona-Schnelltest machen zu lassen – hier allerdings mit Termin. Vor kurzem wurde das Angebot um ein weiteres Schnelltestzentrum erweitert: Dieses befindet sich im ehemaligen Gebäude des Penny-Markts am Bodenstedter Weg.

Zunächst gab es hier nur parallel zum Wochenmarkt Schnelltests, jetzt wurden die Öffnungszeiten erweitert: Montag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 13 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 13.30 bis 17.30 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Von Dennis Nobbe