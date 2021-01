Wendeburg

Aus Sicherheitsgründen werden in den kommenden drei Wochen entlang der Landesstraße 321 zwischen Sophiental und Wendeburg Baumarbeiten durchgeführt. Dabei kann es zu Verkehrsbehinderungen bis hin zu kurzfristigen Vollsperrungen kommen, wie das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel mitteilt.

Die Arbeiten zur Verkehrssicherung sollen am Donnerstag, 28. Januar, beginnen und werden voraussichtlich bis zum 15. Februar andauern. Geplant ist die Entnahme von Bäumen, aber auch das sogenannte Lichtraumprofil – das Wort beschreibt den freizuhaltenden Raum neben und über Verkehrswegen – für den Fuß- und Radweg wird freigeschnitten. Es kann immer wieder zu kurzzeitigen Vollsperrungen kommen.

Höchstgeschwindigkeit wird auf Tempo 50 reduziert

„Im Bereich der Baustelle wird während der gesamten Verkehrssicherungsmaßnahme die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer reduziert. Zusätzlich wird eine Ampelanlage installiert, mit der der Verkehr kurzfristig kurzzeitig voll gesperrt werden kann“, erklärt Revierleiter Michael Corden aus der Revierförsterein Barnbruch, der die Verkehrsteilnehmer um Verständnis bittet.

Die Verkehrssicherungsmaßnahme sei erforderlich, weil einige Bäume und Äste in den Straßenraum hineingewachsen sind. Der Fuß- und Radweg wird im Zuge dieser Maßnahmen ebenfalls freigeschnitten. „Die Maßnahme dient der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Zugleich entsteht so mittelfristig ein stufig aufgebauter Waldrand, was auch ökologisch Vorteile mit sich bringt und die Gefahr von schweren Unfällen senkt“, erklärt Förster Cordes.

Die Maßnahme an der Landesstraße 321 sei mit dem Landkreis Peine abgestimmt, heißt es.

Von Kerstin Wosnitza