875 Jahre: Meerdorf feiert virtuell

Meerdorf

Zum 875. Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung von Meerdorf war eigentlich eine Feierstunde mit vielen Gästen vorgesehen. Wie so viele Veranstaltungen fällt auch diese Corona-bedingt ins Wasser. Doch ganz unbeachtet verstreichen lassen wollen die Meerdorfer den besonderen Tag nicht, und so haben sie zu einer zeitgemäßen virtuellen Lösung gegriffen.

Nach aktuellem Forschungsstand wurde die Ortschaft Meerdorf am 11. März 1146 erstmal urkundlich erwähnt. „Im Sommer war dazu ein großes Fest geplant, dies wurde schon jetzt vorausschauend auf das nächste Jahr verlegt“, sagt Joachim Hansmann, Mitglied der Planungskommission für die Feiern zum Dorfgeburtstag. Doch der eigentliche „Geburtstag“ sollte unbedingt gefeiert werden, und so können am Donnerstag, 11. März 2021, alle Interessierten ab 20.15 Uhr einen „ARD Brennpunkt Corona“ aus Meerdorf ansehen. Er ist eine kleine Liebeserklärung an „ein Dorf, das mehr ist als nur ein Dorf“.

Filmbeitrag ist auf Youtube zu sehen

Der Filmbeitrag wurde von Hansmann erstellt und ist auf YouTube unter dem Stichwort „Meerdorf 875“ zu finden. Hier wird unter anderem der neue Image-Film vorgestellt, daneben gibt es zwei weitere Überraschungen. Die Sendung wird für einige Tage abrufbar sein.

Sonderausgabe des „Meerdorfer“

Der Sprecher der Planungskommission, Marco Schneider, erklärt: „Uns Meerdorfern fällt bei Problemen immer eine Lösung ein. Parallel zum Film entstand eine von Bernd Meier erstellte Sonderausgabe des beliebten Dorfjournals ,Meerdorfer’, und alle Bürger wurden aufgefordert, auf ihrem Grundstück die Meerdorfer Flagge zu hissen.“

Nun freue man sich auf eine Feier „zum Anfassen“ im nächsten Jahr, „denn die Meerdorfer sind nicht nur fleißig und innovativ, sie feiern auch gern“, betont Schneider.

Von Kerstin Wosnitza