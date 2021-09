Landratskandidaten müssen in die Stichwahl, Saemann bleibt Bürgermeister

Kreis Peine

Ein spannender Wahlkampf im Landkreis Peine liegt gleichzeitig hinter und vor uns. Obwohl alle Kandidaten sehr aktiv waren, von Haustür zu Haustür gezogen sind und dem Bürger ihre politischen Positionen über viele Kanäle deutlich gemacht haben, konnte sich jedoch laut vorläufigem Ergebnis am Sonntag bei der Kommunalwahl kein Landratskandidat beim ersten Wahlgang durchsetzen. Das bedeutet, dass sowohl Henning Heiß (SPD, und Banafsheh Nourkhiz (CDU) am Sonntag, 26. September, noch einmal in die Stichwahl müssen. Dann entscheidet sich, wer Peines Landrat oder Landrätin wird.

Heiß, der die Kreisverwaltung als Erster Kreisrat seit Jahren kennt und leitet, erreicht nach vorläufigem Ergebnis 43,9 Prozent der Stimmen (180 von 189 Ergebnissen). Heiß erklärt: „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, denn bei vier Kandidaten war es schwierig, sofort die absolute Mehrheit zu erreichen. Ich werde jetzt noch zwei Wochen lang alles geben, um zu siegen.“ Nourkhiz, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Peine, landet bei 26 Prozentpunkten und kann somit einen Überraschungserfolg erzielen. Sie sagt: „ Ich bin zufrieden, denn Heiß ist als Erster Kreisrat viel bekannter als ich. Ich freue mich auf die Stichwahl und werde versuchen, möglichst viele Peiner von meiner Politik zu überzeugen.“ Abgeschlagen sind hingegen Stefanie Weigand (Grüne) mit 16,2 Prozent und Michael Baum von den Freien Wählern-Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) mit 13,9 Prozent.

Souverän durchgesetzt hat sich hingegen laut dem vorläufigen Ergebnis (52 von 56 Wahllokalen) im ersten Wahldurchgang Klaus Saemann (SPD) mit 51,1 Prozent, er bleibt Bürgermeister in Peine. Er sagt nach seinem Wahlsieg: „Ich freue mich riesig. Unsere gute und verlässliche Politik hat sich durchgesetzt.“ Sein Kontrahent Jan-Philipp Schönaich (CDU) erreicht nur 35,4 Prozent und ist sehr enttäuscht, dass es nicht zur Stichwahl gereicht hat. Er betont: „Das Ergebnis deckt sich überhaupt nicht mit den sehr positiven Eindrücken, die ich in sechs Monaten Haustür-Wahlkampf erfahren habe.“ Anja Belte von den Freien Wählern-Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) erzielt 13,5 Prozent der Stimmen.

Rückblick: Bei der letzten Kommunalwahl vor fünf Jahren hatte sich Peines Landrat Franz Einhaus (SPD) durchgesetzt: Er erreichte 54,1 Prozent. Sein schärfster Widersacher Dr. Burkhard Budde (CDU) landete nur bei 31,3 Prozent. Spannender war 2016 der Kampf um das Bürgermeisteramt in Peine. Hier führte Klaus Saemann (SPD) zwar mit 43,0 Prozent, doch die absolute Mehrheit konnte er noch nicht erreichen. Er musste gemeinsam mit Andreas Meier (CDU) in die Stichwahl. Der Christdemokrat holte im ersten Wahlgang 34,9 Prozent der Stimmen. Letztlich setzte sich Saemann dann bei der Stichwahl mit 52,2 Prozent gegen Meier (47,8 Prozent) durch.

Von Thomas Kröger