Kreis Peine: Corona-Inzidenzwert steigt auf 71,4

Kreis Peine

Die Corona-Inzidenz ist im Kreis Peine nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Samstag erneut leicht angestiegen: Der Wert kletterte von 69,2 auf 71,4. Grund sind die zahlreichen neuen Corona-Fälle, die in den vergangenen Tagen registriert wurden. Meistens sind es Reiserückkehrer. Aktuell sind zehn Intensivbetten im Klinikum Peine mit Patienten belegt, es gab bisher insgesamt 5667 Covid-19-Fälle und 104 Todesfälle im Landkreis. In Niedersachsen liegt der Inzidenzwert landesweit bei 53,9 (Vortag: 50,9).

Damit gilt für Peine laut aktueller Corona-Verordnung des Landes die Warnstufe 1. Das ist in einer Kommune der Fall, wenn die Inzidenz auf mehr als 50 steigt. Oder auch, wenn zwei dieser drei Leitindikatoren erreicht sind: Die Inzidenz beträgt mehr als 35, die Krankenhaus-Inzidenz (Corona-Patienten gerechnet auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) in ganz Niedersachsen ist höher als 6, der Anteil der Intensivbetten in Niedersachsen liegt über 5 Prozent. Am Samstag lagen die Krankenhaus-Inzidenz bei 2,3 (2,2) und der Anteil der Intensivbetten bei 2,6 (2,4) Prozent.

Bleibt die Warnstufe über fünf Werktage bestehen, muss der Landkreis eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die ab dem Folgetag gilt. Da die Inzidenz in Peine seit Donnerstag bei mehr als 50 liegt, würde bei anhaltendem Trend die Allgemeinverfügung am kommendem Donnerstag in Kraft treten. Dann fände auch die 3G-Regel Anwendung: Diese besagt, dass nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Corona-Test Zugang zu bestimmten Bereichen haben.

Von Thomas Kröger