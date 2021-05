Kreis Peine

Der Sommer kann kommen: Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die Badesaison in den Freibädern im Kreis Peine auf Hochtouren. Wann gestartet werden kann, hängt vom Corona-Infektionsgeschehen ab, denn erst wenn die Inzidenz unter 50 gefallen fällt, dürfen die Bäder für alle Besucher öffnen. Daher hoffen die Verantwortlichen nun auf weiter sinkenden Inzidenzwerte und steigende Temperaturen.

Peiner Freibad

Es gibt Kommunen und Badbetreiber, die überlegen, ihr Freibad wegen der hohen Corona-Auflagen und Angst vor einem Minusgeschäft gar nicht zu öffnen. Das ist in Peine anders! „Vorausgesetzt die Inzidenzwerte in Peine sind und bleiben stabil unter 50 werden wir das P3-Bad öffnen“, verspricht Petra Kawaletz, die Sprecherin des Badbetreibers Stadtwerke Peine. Die vorbereitenden Arbeiten würden aktuell auf Hochtouren laufen, „so dass das P3 voraussichtlich Mitte Juni öffnen könnte“, verdeutlicht sie.

In Wolfsburg oder Hannover haben Bäder mit einer pfiffigen Idee bereits jetzt geöffnet: Die interessierten Schwimmerinnen und Schwimmer müssen sich vorab einen Termin reservieren. Dafür gehört ihnen dann für eine Stunde je nach Größe des Bades eine Bahn – oder gleich ein halbes Becken. Weil der Spaß dafür in Wolfsburg mit 17,50 Euro nicht gerade günstig ist, gab es auch reichlich Kritik von Bürgern an dem Konzept, die Stadtwerke Peine wollen es zumindest nicht nachahmen. „Aktuell ist die Bereitstellung von Mietbahnen nicht geplant“, betont Kawaletz. Dafür ist ein Angebot vorgesehen, das Eltern besonders freuen wird: „Die Durchführung von Schwimmkursen ist mit Start des regulären Freibadbetriebes geplant“, unterstreicht die Stadtwerke-Sprecherin. Interessierte könnten bereits eine Anfrage per E-Mail an p3@stadtwerke-peine.de schreiben.

Bolzbergbad in Gadenstedt

„Wir beobachten täglich, wie sich die Werte entwickeln“, sagt der in der Ilseder Gemeindeverwaltung für das Bolzbergbad in Gadenstedt zuständige Fachbereichsleiter Hans-Joachim Föste. Aber zurzeit entwickele sich die Inzidenz ja durchaus positiv. „Wir planen die Öffnung des Freibades für Mitte Juni.“ Das Land habe einen Stufenplan aufgelegt, erläutert Föste. Bei einer Inzidenz von über 50 sind die Freibäder grundsätzlich für die private Nutzung geschlossen, mit wenigen Ausnahmen. Bei einer Inzidenz zwischen 35 und 50 darf mit einem Hygiene- und Testkonzept geöffnet werden. Dies wäre dann aber frühestens Ende Mai erlaubt, erklärt Föste. Bei einer Inzidenz zwischen 10 und 35 reicht ein Hygienekonzept.

Auch das zählt zu den Vorbereitungen im Bolzbergbad in Gadenstedt: Betriebsleiterin Esra Yildirim auf dem Rasenmäher. Quelle: Ralf Büchler

„Das Wasser im Bolzbergbad wurde abgepumpt und die Becken gereinigt, zurzeit ist der Fliesenleger am Werk, um Schäden zu beheben.“ Wenn die Werte stabil bleiben, werde damit begonnen, den Betrieb vorzubereiten, dazu bedürfe es einen gewissen Vorlauf. Mit dem Hygienekonzept habe man im vergangenen Jahr gute Erfahrungen gemacht, sagt Föste. Damals durften maximal 430 Gäste zugleich im Bad sein. Durch die hohen Anforderungen an das Personal rechne er tendenziell nicht damit, dass Schwimmkurse angeboten werden. Mit den Schulen werde man eine Regelung finden.

Auebad Wendeburg

Zurzeit wird auch im Auebad Wendeburg gefliest. „Außerdem mussten wir etwas am Beckenkopf machen“, erklärt Fachbereichsleiter Jürgen Wittig. Es würden alle die Inzidenz beobachten und auf grünes Licht warten. Dann könnte Anfang bis Mitte Juni geöffnet werden. Schwimmkurse seien geplant, so Wittig. Auch hier hat sich das Hygienekonzept bewährt, dass im vergangenen Jahr eine Besucherzahl von 300 erlaubte.

Pfannteich-Bad Hohenhameln

Für den Strand ist gerade neuer Sand gekommen, die Küche wurde modernisiert, und Pächter Waldemar Gloger hat schon einige Runden mit dem Rasenmäher und der Heckenschere am Hohenhamelner Naturfreibad „Pfannteich“ gedreht: „Wenn die Gemeinde grünes Licht gibt, könnten wir sofort starten. Doch wann das ist, steht für uns in den Sternen“, bedauert Gloger. Ohne die Corona-Krise hätte das Bad bereits für Gäste geöffnet, jetzt heißt es: Warten, warten, warten, bis die Inzidenz unter 50 sinkt. Kontaktdaten notieren, Abstände einhalten, nicht mehr als 500 Gäste einlassen: Die Einschränkungen im Vorjahr seien kein Problem gewesen. „500 Gäste hatten wir nie, die Leute waren vorsichtig“, sagt Gloger. Da es in dieser Saison inzwischen auch zahlreiche Geimpfte gibt, hofft Gloger, dass die Besucherzahlen steigen werden. „Dafür machen wir uns ja die ganze Mühe.“

Naturbad Lengede

Im Naturbad Lengede in Broistedt steht man in den Startlöchern und wartet nur darauf, dass es losgehen kann. „Alles ist vorbereitet, wir könnten sofort beginnen“, sagt Martin Schampera vom Vorstand des Betreibervereins Natur Schwimm und Freizeit Oase Lengede. Es gebe mittlerweile eine neue Registrierkasse, die auch Kartenzahlung ermögliche. Schwimmkurse sind in Planung, hier müsse noch die Organisation abgestimmt werden.

Von Jan Tiemann und Christian Meyer