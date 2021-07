Kreis Peine

Die Corona-Kurve im Landkreis Peine steigt leicht an: Am Mittwoch liegt der Inzidenzwert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 5,2 (Vortag: 3,7). Auch landesweit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz an. Das RKI gibt den Wert mit 6,1 an.

Landesweit hat es im maßgeblichen Zeitraum 490 Neuinfektionen gegeben. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden waren es 123 neue Corona-Fälle in Niedersachsen. Die Gesamtzahl aller Infizierten liegt nun bei 261 843. Es gab einen neuen Todesfall, bislang sind 5799 Menschen an oder im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben.

Von Nina Schacht