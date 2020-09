Zoff um Schulstandort in Ilsede: Seelis tritt aus CDU-Fraktion aus

Ilsede

Der interne Zwist um die Zukunft der Grundschulen in Ilsede ist eskaliert: Marcus Seelis (48) hat an diesem Samstag seinen Austritt aus der CDU-Fraktion im Ilseder Gemeinderat bekannt gegeben. „Im Inhalt und im Stil der Politik sind die Differenzen so groß geworden, dass sie die Gemeinsamkeiten überwiegen“, erklärt der Kommunalpolitiker. Insbesondere in der Schuldiskussion lägen die „Fraktionsmeinung“ und seine Überzeugung „diametral auseinander“.

Der CDU-Gemeindeverband Ilsede-Lahstedt spricht sich bekanntlich für den Erhalt der drei Grundschulen Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde aus – bis auf Seelis und die CDU-Mitglieder im Ortsrat Gadenstedt, die den Neubau einer dreizügigen Grundschule für die beste Variante halten. Genau wie der SPD-Ortsverein Ilsede, die Grünen und die FBI.

Neubau vorteilhafter und günstiger

Aus Seelis’ Sicht ist der angedachte Neubau ganz klar die beste Lösung. Das habe schließlich auch die Nutzwertanalyse ergeben, in der ein Neubau in fünf von sieben Kategorien besser abschneidet. „Ich finde, dass man nicht einfach alle Sachargumente ignorieren kann“, so Seelis. Entscheidend für ihn sei, dass der Neubau laut Bewertung der Lenkungsgruppe für Schüler und Lehrer für die Lernkultur und die Inklusion am vorteilhaftesten und darüber hinaus kostenmäßig auch am günstigsten ist. „Sehr enttäuscht“ ist er über seine beiden Fraktionskollegen, die ebenfalls der Lenkungsgruppe angehört haben, „aber jetzt im Nachhinein von den Ergebnissen des anderthalbjährigen Arbeitsprozesses nichts mehr wissen wollen“.

Alle drei Schulen gleichzeitig zu renovieren – „das würde wohl Jahre dauern“, vermutet Seelis. „Allein die Schule in Oberg wird seit 2012 renoviert, hat mehrere Millionen Euro verschlungen und ist noch lange nicht fertig.“ Außerdem müsse man sich vor Augen führen, dass die jetzige Schullösung für die nächsten 30 bis 40 Jahre Bestand haben wird. Und, dass drei Mini-Standorte unter Abwägung aller Argumente der zukunftsweisende Weg sind, daran hat er seine Zweifel:. „Die Pädagogik hat sich verändert. Die Raum-Konzepte der Vergangenheit passen einfach nicht mehr in die Zukunft und zu den Anforderungen der Eltern.“

Politik muss im Herbst eine Entscheidung treffen

Es sei wichtig, dass die Politik in diesem Herbst eine Entscheidung treffe. Ein „Nein“ zur Vorlage, wie ihn die CDU-Fraktion plant, bedeute nicht, dass dann die drei Schulen renoviert werden. „Wer mit ,Nein“ stimmt muss wissen, dass dann auf absehbare Zeit überhaupt nichts passieren wird“, so Seelis. Bisher habe noch niemand eine Renovierung und Erweiterung der drei Schulen beantragt. „Wer für den Erhalt der Mini-Schulen ist, muss langsam mal aktiv werden und nicht nur populistische Sprüche klopfen.“

„Es ist besser und ehrlicher, an dieser Stelle getrennte Wege zu gehen“, sagt Seelis zu seinem Austritt aus der CDU-Fraktion. Einer anderen Fraktion möchte er übrigens nicht beitreten und er will CDU-Mitglied bleiben. Im Rat möchte er bis zum Ende der laufenden Wahlperiode für die Belange und Interessen der Ilseder einsetzen. Danach ist für ihn aber Schluss mit der Ratsarbeit.

Hintergrund: In Kürze soll darüber entschieden werden, wie das künftige Grundschulangebot in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde aussehen soll. Dabei steht ein Neubau für die Kinder alle drei Ortschaften in Gadenstedt dem Erhalt der alten Grundschulen gegenüber. Nach einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Niedersächsischen Studieninstituts ist klar: Das Neubau-Szenario hat einen deutlich höheren Nutzwert als das Szenario Sanierung und Erweiterung der bestehenden drei Grundschulstandorte. Nichtsdestotrotz kämpfen viele Adenstedter und Groß Lafferder und für den Erhalt ihres bisherigen Schulstandorts.

Von Michael Lieb