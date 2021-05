Zigarettenautomaten in Groß Lafferde erheblich beschädigt

Groß Lafferde

Die Polizei in Ilsede sucht Zeugen: Ein Automatenbetreiber hat Freitagnachmittag festgestellt, dass ein von ihm aufgestellter Zigarettenautomat an der Bierstraße in Groß Lafferde erheblich beschädigt worden ist.

Hoher Schaden

Die Tat hat sich nach Angaben eines Peiner Polizisten in den vergangenen drei Wochen ereignet. Bislang unbekannte Täter hatten offenbar versucht, den Automaten aufzuflexen. Dies misslang jedoch. Dennoch entstand hoher Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Ilsede unter (0 51 72) 37 07 50.

Von Jan Tiemann