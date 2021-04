Wohnmobil-Vermietung in Oberg: Das Geschäft boomt zu Corona-Zeiten

Oberg

Urlaub mit dem Wohnmobil liegt zu Corona-Zeiten voll im Trend. Das bekommt Tim Aster beinahe täglich mit: Er ist nicht nur Geschäftsführer des Wohnmobil-Verleihs Hannes Camper in Oberg, sondern auch Geschäftsführer des gesamten Unternehmens, das mittlerweile mehrere Standorte in ganz Deutschland hat. „Trotz der aktuellen Reisebeschränkungen ist die Nachfrage am Standort Ilsede sehr hoch“, sagt er.

Zu Beginn des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr sei die Nachfrage nach Wohnmobilen nahezu auf null zurückgegangen. Mit der Zeit habe sich dies aber wieder geändert – und mittlerweile gebe es einen regelrechten Boom. Die Gründe dafür lägen auf der Hand: „Der Urlaub auf vier Rädern ist in Pandemie-Zeiten eine der sichersten Reiseformen. Die komplette Reise erfolgt individuell, geschlafen und gegessen wird im eigenen Fahrzeug, Social Distancing ist kein Problem und frische Luft gibt’s inklusive“, so Aster. Ob nur ein relativ kleines Stück bis an die Ostsee oder der weite Weg bis nach Spanien, möglich sei spontan alles, so lange es die aktuellen Reisebeschränkungen zulassen.

Urlaubsplanung verlagert sich auf Spätsommer und Herbst

„Wir erhalten täglich neue Buchungsanfragen für unsere Vermiet-Flotte aus insgesamt 23 Reisemobilen“, erklärt Aster. „Darunter auch viele Stammkunden, denn den Standort in Ilsede betreiben wir bereits seit 2018.“ Allerdings sei interessant zu beobachten, dass sich die Urlaubsplanung auf den Spätsommer und Herbst verlagere. „So ist beispielsweise – anders als in den Jahren zuvor – der September bereits jetzt restlos ausgebucht.“

Angeboten werden in Oberg Kastenwagen der Sechs-Meter-Klasse, die man mit einem normalen Pkw-Führerschein fahren darf. Besonders gefragt sei das Modell „Hannes Deluxe“ mit Längsbetten. Im Schnitt würden diese Wohnmobile für eine Dauer von neun Tagen gebucht, was mit knapp 1000 Euro zu Buche schlage. Nicht nur das Deluxe-, sondern jedes verfügbare Modell sei mit Heizung, Kühlschrank, Küche, Nasszelle, Fahrradträger und Markise ausgestattet.

Immer mehr Leute verreisen zusammen mit Hunden

Dazu gehört auch der „Hunde-Hannes“: Wie der Name schon verrät, richtet sich das Modell an Hundehalter, die ihren Vierbeiner mit auf die Reise nehmen wollen. Besonders zu Corona-Zeiten hätten sich viele Leute einen Hund zugelegt – laut Angaben des Verbands für das deutsche Hundewesen (VDH) waren es 2020 rund 20 Prozent mehr als in den Vorjahren –, sei der „Hunde-Hannes“ auch am Ilseder Standort besonders gefragt.

Da während der Corona-Zeit keine normalen Bedingungen herrschen, biete Hannes Camper für das Reisejahr 2021 andere Storno-Bedingungen als sonst üblich. Für Reisen mit Beginn bis zum 31. Dezember gelte: Bis zwei Wochen vor Reisebeginn gibt es eine kostenlose Stornierung, die Anzahlung in Höhe von 30 Prozent wird als Gutschein ausgezahlt. Bis 72 Stunden vor Reiseantritt können Urlauber auf einen neuen Zeitraum umbuchen oder 30 Prozent Stornogebühr zahlen.

Von der privaten Vermietung zum Geschäftsmodell

Übrigens: Angefangen hat für Aster mit Hannes Camper alles im Jahr 2017 mit der Vermietung von fünf Wohnmobilen auf einem Braunschweiger Büroparkplatz. Davor besaß der heutige Geschäftsführer nur privat ein Wohnmobil, das sich seine Freunde und Bekannten gerne mieteten. Daran erkannte Aster, dass es ganz offensichtlich eine entsprechende Nachfrage gibt – so entstand die Idee für Hannes Camper.

Von Dennis Nobbe