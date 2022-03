Wohnhaus in Groß Bülten steht in Flammen: Großeinsatz für die Feuerwehr

Groß Bülten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagmittag ein Wohnhaus an der Straße Schönebeck in Groß Bülten in Brand geraten. Das gesamte Gebäude stand in Flammen, mehrere Freiwillige Feuerwehren der Gemeinde Ilsede und der Stadt Peine rückten zum Einsatz aus.

Der Alarm ging laut der Integrierten Regionalleitstelle Braunschweig um 13.11 Uhr ein. Mehr als 50 Kräfte der Feuerwehren aus Groß Bülten, Groß Ilsede, Klein Ilsede, Solschen, Gadenstedt sowie der Peiner Kernstadt sind derzeit vor Ort, um den Brand zu bekämpfen.

Von Dennis Nobbe