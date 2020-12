Windrichtung verhindert Schlimmeres beim Brand in Bülten 

Bülten

Es sah aus wie in einem Hollywood-Action-Film, doch fürs Kino waren die Szenen nicht gedacht, die sich da im Hubertusring in Bülten abspielten: Dichter schwarzer Rauch stieg auf, meterhohe Flammen schlugen aus einem am Straßenrand gestoppten Elektro-Auto der Post, Hecken und Sträucher auf einem Grundstück waren nicht weit entfernt. „Bei ungünstigerem Wind hätte das schlimmer ausgehen können“, stellte Bültens Ortsbrandmeister Ralf Henke fest. Nach dem erneuten Brand eines E-Scooters der Post am Samstag wird in Peines Feuerwehr der Wunsch nach eigenen Containern wieder lauter, in denen bei Bränden die Batterien samt Elektro-Auto in Wasser gekühlt werden können.

Leitstelle versuchte Container zum Fluten aufzutreiben

„Eine Lösung müsste da gefunden werden, das dürfte künftig schließlich häufiger passieren“, merkte Bültens Ortsbrandmeister Ralf Henke an. Das Problem bei Bränden von Elektro-Autos sind nämlich die Lithium-Ionen-Akkus. Dort finden Zersetzungsprozesse statt, die Nachbrände möglich machen. Um genau das zu verhindern, wird empfohlen, in Brand geratene Elektroautos komplett in mit Wasser geflutete, wasserdichte Container zu versenken. So können die Batterien abkühlen und bekommen keinen Sauerstoff. Doch eigene Container hat die Peiner Feuerwehr dafür nicht. Deshalb versuchte die Leitstelle am Samstag Hilfe von Firmen mit Containern zu bekommen. Das war schon im Mai beim Großbrand von sechs E-Scootern im Peiner Verteilzentrum der Post gelungen – doch diesmal wegen des Wochenendes nicht.

Da blieb nur noch ein Wrack übrig: Das Elektro-Postauto nach den Löscharbeiten der Feuerwehr. Quelle: privat

Gespräche wegen Container laufen

Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst ist aber optimistisch, dass eine Lösung gelingt. „Es laufen Gespräche, damit wir autark arbeiten können“, sagte er. Doch einen Container zu haben, reiche eben nicht. „Den kann man ja nicht mit einer Sackkarre irgendwo hinbringen“, merkte Ernst an. Es müsse auch ein Fahrzeug zum Transport geben, so ein Container-Fahrzeug haben Peines Feuerwehren nicht. Ein eigenes wird es wohl auch nicht geben, doch es seien Kooperationen mit Firmen oder Kommunen möglich. „Auch dazu laufen Gespräche“, sagte Ernst.

Hitzeentwicklung lässt Tonnen und Asphalt schmelzen Vom brennenden Elektro-Postauto aus Bülten ist nur noch ein Skelett übrig. Ein Abschleppunternehmen aus Braunschweig hat die Überreste abtransportiert. Das Wrack wird von einem Gutachter auf die Brandursache untersucht. Vermutlich ausgebessert werden müssen wird der Straßenbelag an der Brandstelle im Hubertusring. „Die Hitzeentwicklung war enorm. In drei Metern Entfernung stand zum Beispiel auch eine Biotonne. Der Deckel hat sich so verformt, dass die Tonne ausgetauscht werden muss“, verdeutlichte Ortsbrandmeister Ralf Henke. Er und die Bewohner sind froh, dass die Postbotin bei dem Brand nicht verletzt wurde, obwohl sie zusammen mit Anwohnern sogar noch ein Großteil der Post vor den Flammen rettete. „Das war alles sehr aufregend. Im Motorraum hatte das Feuer begonnen. Es gab mehrere kleine Explosionen, das Auto war sehr, sehr schnell ausgebrannt“, schilderte auch Anwohner Jan Pelzer.

In Bülten kam es beim Löscheinsatz übrigens zu einer Premiere von Spezial-Equipment für Akku-Brände. Die eigens dafür ausgebildeten Kameraden aus Wendeburg setzten erstmals die neu angeschaffte Löschlanze ein. Das ist ein verlängerbarer Metallstab mit Schlauch-Anschluss. „Ein Kunststoffhammer wird in den Akku geschlagen und dann Wasser in den Akku gepumpt, um ihn zu kühlen“, erläutert Bültens Ortsbrandmeister Ralf Henke, der hofft, dass künftig auch von diesem Spezialgerät mehr zur Verfügung steht, um Zeit und Risiko durch weite Anfahrten zu sparen.

Laute Knalle kamen von geplatzten Reifen

Bültens Ortsfeuerwehr braucht im Schnitt viereinhalb bis fünf Minuten, um nach Alarmierung am Einsatzort im Dorf zu sein. Doch: „Als wir eintrafen, stand das Elektro-Auto der Post bereits in Vollbrand“, berichtete Henke. Je mehr Kunststoff verbaut ist, desto schneller würden Autos ausbrennen. Brände von Elektro-Autos hält er übrigens für nicht viel gefährlicher als Brände von Autos mit Verbrennermotor. „Da ist dann vielleicht weniger glasfaserverstärkter Kunststoff verbaut, dafür ist Benzin im Tank“, erläuterte er. Allerdings seien Brände von Elektro-Autos deutlich aufwendiger, weil der Akku sich immer wieder entzünden könne.

Die lauten Knalle, die in Bülten jedoch zu hören waren, seien keine Explosionen am Akku gewesen. „Es waren die Reifen des Autos, die durch die Hitze geplatzt sind“, erläuterte Ortsbrandmeister Henke.

