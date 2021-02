Wildschweine verwüsten Oberger Sportplatz

Oberg

Wildschweine haben am Sonntagmittag in Oberg einen Sportplatz verwüstet. Ein Landwirt verscheuchte die Tiere. Der entstandene Schaden ist dennoch groß. Das genaue Ausmaß sei allerdings erst absehbar, wenn der Schnee geschmolzen ist, meint Steffen Bartels, Vorsitzender des TSV Fortuna Oberg. Dann soll eine Fachfirma den Schaden begutachten. „Aber eine Hälfte ist definitiv so nicht mehr bespielbar.“

Auf ihrer Suche nach Nahrung haben die Wildschweine die Grasnarbe etwa zehn bis 15 Zentimeter tief durchwühlt. „Auf der Suche nach tierischem Eiweiß werden Wildschweine auf Sportplätzen schnell fündig“, sagt Kreisjägermeister Hans Werner Hauer. „Sie sind Allesfresser und benötigen tierisches Eiweiß. Daher brechen die Schwarzkittel auch Wegränder selbst an viel befahrenen Straßen auf, um dort Engerlinge, andere Insektenlarven und Regenwürmer zu suchen.“

Spaziergänger beobachteten Vorfall

Frauke Scholz, die mit ihrem Mann zufällig am Sportplatz spazieren ging, beobachtete die Tiere und schoss Fotos. „Sie waren weiterhin in der Umgebung des Sportplatzes unterwegs, stürmten über einen durch Schnee weiß gefärbten Acker und versteckten sich in einem grünen bewachsenen Feld“, erzählt die Ölsburgerin.

Ein Landwirt habe die Wildschweine gezielt aufgescheucht, um den entstandenen Schaden nicht noch weiter in die Höhe zu treiben und ließ die Tiere in Richtung Ilseder Wald laufen, worin sie dann auch verschwunden seien.

Schon im vergangenen Winter hatten Wildschweine dem Oberger Sportplatz einen Besuch abgestattet, der Schaden konnte jedoch von Platzwart Wolfgang Busch noch in Eigenregie beseitigt werden.

Da der Sportplatz an den Verein verpachtet ist, bleibt dieser auch auf dem entstandenen Schaden sitzen. „Wir hoffen auf eine geringe Schadenshöhe und müssen uns jetzt auf die Suche nach Spendern und möglichen Zuschüssen begeben“, sagt Vereinsvorsitzender Bartels. Eine Renovierung des Platzes sei witterungsbedingt erst ab April möglich.

Jäger sprechen von Wildschwein-Plage

Finanziell gehe es dem Verein trotz der Corona-Pandemie noch gut. „Natürlich haben auch wir Fixkosten, die trotz Corona bezahlt werden müssen, aber fast alle Mitglieder halten uns die Treue und haben großes Verständnis für die aktuelle Situation.“

Die Oberger Jäger seien vom Verein nun gebeten worden, speziell im Bereich um den Sportplatz herum auf Wildschweinjagd zu gehen. Aber: „Auch durch die starke Bejagung gibt es keine hundertprozentige Sicherheit für unsere Sportplätze“, hebt Kreisjägermeister Hauer hervor. Grund sei, dass die Population in den vergangenen Jahren stark zugenommen habe und Wildschweine deshalb stellenweise zur Plage geworden seien. Während es in den 1970er Jahren im Landkreis Peine kaum Schwarzwild gegeben habe, komme es dort mittlerweile flächendeckend vor. „Aber die Revierinhaber aus unserer Region haben die Schwarzwildbestände trotz Corona unter Kontrolle.“

Von Mirja Polreich