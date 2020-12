Vorstellung im Finanzausschuss: Ein Logo für die Gemeinde Ilsede

Ilsede

Die Gemeinde Ilsede soll ein neues Logo bekommen: Auf den Weg gebracht wurde das Konzept im vergangenen Jahr, vorgestellt werden sollen die Entwürfe jetzt im Rahmen des Ausschusses für Finanzen und strategische Ausrichtung. Dieser tagt am Donnerstag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Groß Ilsede.

Das Logo soll unter anderem die zukunftsorientierte Neuausrichtung der 2015 fusionierten Gemeinde symbolisieren. „Um die Gemeinde in der Außenwahrnehmung als interessant und innovativ darzustellen, sind entsprechende Maßnahmen unverzichtbar“, heißt es in der Beratungsvorlage der Verwaltung. Der Grundgedanke ziele darauf, eine „Marke“ zu entwickeln, die sowohl die Attraktivität von Ilsede in der öffentlichen Wahrnehmung steigert und zugleich die Identifikation mit der Gemeinde fördert.

Entwürfe stellen Beginn einer Unternehmensidentität dar

Verschiedene Beraterfirmen erstellten 2019 Konzepte für eine Umsetzung des Logos. Einen Partner fand die Verwaltung schließlich mit Grafikdesigner Sven Rohde, der seine Ideen bereits im Dezember vergangenen Jahres im Rahmen der Finanzausschuss-Sitzung präsentierte. Hierbei sei deutlich geworden, dass es sich bei den Entwürfen nicht bloß um ein Logo, sondern um den Beginn einer Unternehmensidentität, also ein Image, handelt. So seien in gemeinsamen Workshops mit der Verwaltung Konzeptentwürfe für verschiedene Bereiche entstanden.

Die Einführung eines Logos sei zum jetzigen Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen wichtig, heißt es. Informationsangebote und Unternehmenspräsentationen würden im digitalen Zeitalter immer mehr an Bedeutung gewinnen. So arbeite die Gemeinde bereits am Neuaufbau ihrer Homepage. Dabei gehe es nicht nur darum, das digitale Angebot für die Einwohner zu erweitern, sondern auch Neubürger für Ilsede zu gewinnen. Ein attraktives Logo sei dabei eine optische Aufwertung.

Von Dennis Nobbe