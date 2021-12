Vom Impftermin bis zum Verbandwechsel: Medizinische Fachangestellte kümmern sich in Arztpraxen darum, dass der Laden läuft, und sind erste Ansprechpartner für die Patienten. Das ist besonders in Corona-Zeiten ein fordernder Job. Leider lassen es viele Patienten an Wertschätzung fehlen.