Verzwickter Fall gelöst: Das Ölsburger Weihnachts-Happy-End

Er war verzweifelt, hatte Angst um sein Leben: Um in Frieden leben zu können, hat Hussein Hasan all seinen Mut zusammengenommen und ist als Minderjähriger vor Krieg und Zerstörung aus seinem Heimatland Syrien nach Deutschland geflohen. In seinen Rucksack hatte er nicht viel gestopft außer ein paar T-Shirts. Vor zwei Jahren konnte er dank des Rechts auf Familien-Nachzug endlich wieder seine Eltern in die Arme schließen, in Ölsburg leben sie nun zusammen – und doch flossen regelmäßig Tränen. Weil bei Gesetzen und Vorschriften mitunter die Tücke im Detail liegt, fehlt der Familie etwas ganz Wichtiges, das ihnen das Herz bricht: Husseins Schwester Zafin (18) und sein kleiner Bruder Farhan (13) hängen im Irak fest. Vater Fahmi und Mutter Shukriah waren verzweifelt – doch zwei Tage vor Weihnachten folgte nun das Happy End.

Beamte monierten die Kinder-Fotos im Pass

Seit fast zwei Jahren können sie ihre jüngeren Kinder nur noch auf Bildern auf dem Handy sehen, telefonieren oder Nachrichten schreiben. „Hussein hat seine Geschwister wegen seiner Flucht sogar schon seit mehr als sechs Jahren nicht mehr gesehen“, erzählt sein Cousin Shadi Hasan. Er unterstützte seine Verwandten in diesem besonderen Fall, der für die Geschäftsführerin des Peiner Caritas-Verbandes nur eines von vielen Beispielen dafür ist, wie verzwickt und mitunter irrwitzig Gesetze und Vorschriften sein können. „Es gibt ein ganz großes Missverständnis in unserer Gesellschaft zwischen dem Glauben, wie gut es Migranten bei uns geht und der Wirklichkeit“, betont Angela Denecke.

Die Eltern und Geschwister von Hussein Hasan waren in den Irak geflüchtet, im deutschen Generalkonsulat in Erbil sollte alles für die Familienzusammenführung in der Gemeinde Ilsede eingetütet werden. Doch: Bei den Kindern monierten die Beamten, dass die Bilder in ihren Pässen zu alt seien, sie nicht mehr eindeutig zu erkennen seien, erzählt ihr Cousin. Also durften nur die Eltern mit ihrem Visum nach Deutschland fliegen, das nur drei Monate gültig war. Das Problem: Neue Pässe darf nur das Herkunftsland ausstellen, doch zurück in das Land wo nun seit mittlerweile zehn Jahren der Bürgerkrieg tobt – das war für die Hasans zu gefährlich.

Das schönste Geschenk gab es zwei Tage vor Weihnachten

Die Familie schaltete Anwälte und die Internationale Organisation für Migration ein. Ein Onkel, der noch in Syrien lebt, beantragte als Bevollmächtigter schließlich neue Pässe – doch das Verfahren zog sich überraschend. In zwei Jahren flossen viele Tränen. Doch das schönste Geschenk gab es bei Familie Hasan nun schon zwei Tage vor Weihnachten: „Sie bekam die schöne Nachricht, dass die Kinder ihr Visum von der deutschen Botschaft bekommen“, sagt Shadi Hasan.

Es war kein Stern, es war der Mount Everest, der der Familie vom Herzen fiel. Denn nachdem zwar die Pässe da waren, war doch gleichzeitig die Sorge groß, dass es eine schmerzhafte Enttäuschung geben könnte. Als das Drama seinen Lauf nahm, war Tochter Zafin noch minderjährig, bald ist sie volljährig. „Wir hatten Angst, dass sie deshalb kein Visum erhält. Dann wäre die ganze Mühe und Arbeit der vergangenen zwei Jahre umsonst gewesen“, sagt ihr Cousin. Seit Monaten wartete die Familie täglich auf eine Nachricht des Konsulats. „Mein Onkel, meine Tante und mein Cousin haben gebetet, dass es klappt.“

Eine der ersten Stationen: Der Fußball-Verein

In der irakischen Universitätsstadt Sulaimaniya in der Autonomen Region Kurdistans lebten der jüngste Sohn und die Tochter der Hasans bei Verwandten, besuchten die Schule. „In dem Alter ohne Eltern zu sein – das ist wirklich sehr schwierig für alle“, betont Shadi Hasan, der sich freut, dass sein älterer Cousin bei der Integration in Deutschland große Fortschritte gemacht hat. Der 19-Jährige Hussein hat eine Lehrstelle als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Betrieb von Maik Knöfler in Lengede erhalten. „Mir gefällt die Arbeit sehr gut. Ich muss aber auch viel lernen, manche Aufgaben in einer fremden Sprache zu verstehen, ist schwierig“, sagt der 19-Jährige, der sich wie seine Eltern riesig auf seine Geschwister freut. „Ohne Familie kann man nicht leben, da ist man einsam“, sagt er.

Die Hasans hoffen, dass schon Anfang des nächsten Jahres das Flugzeug mit ihren beiden jüngeren Kindern in Deutschland landet – und Hussein weiß schon, was er seinen Geschwistern als erstes zeigen will – die Schulen. „Und mit meinem Bruder gehe ich vielleicht zum Sport-Verein, er spielt gerne Fußball.“

