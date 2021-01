Bülten

Unbekannte Täter haben versucht, über ein Oberlicht in eine Feldscheune beziehungsweise Lagerhalle am Sandweg in Bülten einzudringen. Sie scheiterten jedoch. Die Tat habe sich im Zeitraum von Sonntag, 11 Uhr, bis Montag, 13.50 Uhr, ereignet, teilte Polizeisprecher Matthias Pintak mit.

Polizei sucht Zeugen

Es entstand nur geringer Sachschaden. Dennoch werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Peine unter (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von Jan Tiemann