Versuchter Einbruch in Oberg

Oberg

An der Terrassentür waren deutlich Spuren zu erkennen: Die Peiner Polizei meldet einen versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Oberg in der Straße „Im Förstergarten“. Ein bislang unbekannter Täter soll am Donnerstag, 10. Februar, zwischen 9 und 18.30 Uhr versucht haben, mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges die Terrassentür aufzuhebeln. „Zu einem Eindringen in das Gebäude kam es aber nicht“, erläuterte die Polizei. Doch es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Die Polizei hofft auf Zeugen, Hinweise nimmt sie unter Telefon 05171/999-0 entgegen.

Von der Redaktion