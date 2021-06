Ölsburg

Eine 19-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr auf der Gerhard-Lukas-Straße in Ölsburg in Richtung Groß Bülten unterwegs gewesen. Die junge Frau fuhr auf dem linken Radweg und somit auf der falschen Straßenseite. Als eine 28-jährige Autofahrerin von der Straße An der Fuhse aus nach rechts in die Gerhard-Lukas-Straße abbiegen wollte, übersah sie die Radlerin, woraufhin es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmerinnen kam.

Nach Angaben der Polizei erlitt die Radfahrerin nur leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf zirka 200 Euro.

Von der Redaktion