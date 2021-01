Unfall in Ölsburg: Kraftrad-Fahrerin verletzt

Ölsburg

Die Fahrerin eines Kraftrades hat sich am Mittwoch um 16.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ölsburg verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei missachtete eine 72-jährige Autofahrerin an der Einmündung Gerhard-Lukas-Straße/ Frehenbergstraße die Vorfahrt der 27-jährigen Fahrerin eines Kraftrades und verursachte somit den Unfall. Die Kradfahrerin kam auf Grund des Zusammenstoßes zu Fall und stürzte. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die im Klinikum Peine behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Von der Redaktion