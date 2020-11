Unfall bei Solschen: Auto mit Anhänger kommt von Straße ab

Solschen/Equord

Ein 89-jähriger Autofahrer ist am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L 413 von Solschen kommend in Richtung Equord unterwegs gewesen. An seinem Wagen hatte der Mann einen Anhänger gekoppelt. Nachdem er eine Linkskurve durchfahren hatte, geriet das Gespann auf einen unbefestigten Randstreifen, wo es sich aufschaukelte.

Dabei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Schließlich kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Straßenbaum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Von der Redaktion