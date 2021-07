Klein Ilsede

Noch unbekannte Täter haben in Klein Ilsede an einem an der Straße Große Heide abgestellten Kia den Lack der Fahrertür abgekratzt und dadurch einen Schaden von etwa 600 Euro verursacht. Der Tatzeitraum liegt irgendwann zwischen Mittwoch, 22.10 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Ilsede unter der Rufnummer (0 51 72) 37 07 50 zu richten.

Von der Redaktion