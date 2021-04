Ölsburg

Eine große Schmiererei und mehrere kleine: Die Ilseder Polizei sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung durch Graffiti an der Außenfassade der Turnhalle in Ölsburg. Unbekannte Täter haben mit Sprühlack an der gesamten Frontseite der Halle mehrere Signaturen, sogenannte Tags, aufgesprüht. Die Sachbeschädigung hat vermutlich zwischen Samstag, 17. April, 18 Uhr und Montag, 19. April, 6.45 Uhr, stattgefunden. Das größte Graffiti hat nach Polizei-Angaben ein Ausmaß von circa 1,20 Meter mal 1 Meter.

Polizei vermutet Serientäter

Die Polizei geht davon aus, dass die Schmierereien auf das Konto einer kleinen Gruppe oder eines Einzeltäters gehen, die auch an anderen Orten in der Gemeinde schon Fassaden und Wände besprüht haben. „Wir haben mehrere Tatorte mit immer der gleichen Handschrift“, verdeutlicht die Polizei. Auch in Adenstedt, Ilsede oder Oberg seien die Schmierereien bereits entdeckt worden. Häufig wird dabei das Buchstaben-Kürzel TAC gesprüht.

Die Polizei in Ilsede hofft auf Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen oder Feststellungen an der Ölsburger Turnhalle in der Burgstraße gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon 05172/370750 entgegen genommen.

Von Christian Meyer