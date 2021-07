Trotz Corona: Ferienprogramm in Ilsede hat begonnen

Ilsede

Seit 44 Jahren gibt es das Ilseder Ferienprogramm, schon zum zweiten Mal steht es unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie, die Planungen erheblich schwerer machen als in „normalen“ Zeiten. Trotzdem ist es den Verantwortlichen gelungen, wieder ein abwechslungsreiches Angebot für Kinder zusammenstellen, damit sie sich während der Sommerferien sinnvoll beschäftigen können.

Die Auftaktveranstaltung fand traditionell am Tag der Zeugnisausgabe statt. Auf dem Parkplatz am E-Center in Ölsburg konnten die Kinder sich auf einer Hüpfburg oder beim Bungee-Quadro-Jumping austoben oder auf coolen Trikes mitfahren. Außerdem gab es leckere, frisch gebackene Waffeln. Klaus Grimm und Martin Hoffmann vom Organisations-Team freuten sich über 45 begeisterte Kinder. „Der beste Lohn für unsere Arbeit sind die vielen strahlenden Gesichter“, sagten die Männer.

Trotz erschwerter Bedingungen gibt es 42 Angebote

Wegen der erschwerten Bedingungen standen in diesem Jahr viele der Partner wie Sport- und Schützenvereine, die sonst Programmangebote machen, nicht zur Verfügung. Auch Tagesfahrten werden nicht durchgeführt. „Deshalb sind wir sehr froh, dass wir immerhin 42 Aktionen anbieten können. In der Vor-Corona-Zeit waren es immer rund 100“, sagt Grimm. Etwa 80 Prozent der verfügbaren Plätze seien belegt. Großes Verständnis gebe es dafür, dass bestimmte Regeln eingehalten werden müssen. „Die Familien sind glücklich, dass überhaupt etwas angeboten wird“, hat er beobachtet.

Zur Galerie Zur Auftaktveranstaltung in Ölsburg sind rund 45 Kinder gekommen.

Ohne Anmeldung und negativem Test geht nichts

Zu allen Veranstaltungen war eine Anmeldung erforderlich. Die vorgegebenen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen sind zu beachten, es muss eine FFP2-Maske getragen werden und die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen müssen zu den Veranstaltungen generell eine Bestätigung der Erziehungsberechtigten über einen eigenen durchgeführten negativen Coronatest vorlegen. Testkits wurden von der Gemeinde Ilsede zur Verfügung gestellt und auf Wunsch bei der Anmeldung mit verteilt. Überhaupt sei die Unterstützung durch die Gemeinde ganz hervorragend, freuen sich die Organisatoren.

Wenn die Vorgaben dies erforderlich machen, muss das Ferienprogramm abgebrochen werden. „Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass es nicht so weit kommt“, sagst Grimm.

Von Kerstin Wosnitza