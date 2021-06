Weil sich das Trinkwasserproblem im Gymnasium und der Realschule Ilsede mit dem bestehenden Leitungsnetz nicht in den Griff bekommen lässt, soll ein neues verlegt werden. Die Waschbecken in den Klassenräumen werden dann verschwinden, dafür sollen an strategisch günstigen Punkten neue Zapfstellen installiert werden.