Tempokontrolle bei Groß Lafferde: 47 Autos zu schnell, drei Fahrverbote

Groß Lafferde

Bei einer Geschwindigkeitsmessung an der B 1 bei Groß Lafferde, Höhe Angelteich, hat die Polizei zahlreiche Verkehrsverstöße registriert. Von rund 330 erfassten Fahrzeugen waren 47 am Donnerstag in der Zeit zwischen 7 und 12.15 Uhr zu schnell unterwegs. Insgesamt müssen drei Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen.

Zu schnelles Fahren ist eine Hauptunfallursache

In der dortigen 70er-Zone war der „Spitzenreiter“ mit 133 Stundenkilometer unterwegs. „Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stellt nach wie vor eine Hauptunfallursache dar“, sagt Polizei-Pressesprecher Matthias Pintak. Die Polizei werde auch weiterhin konsequent Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Ziel sei es, Unfälle zu reduzieren.

Von Michael Lieb