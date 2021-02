Ilsede

Großflächiger Stromausfall im Südkreis von Peine: Gleich zwei Defekte sorgten für Stromausfälle. Die Ursache war ein beschädigtes Erdkabel in Gadenstedt. „Vermutlich bei Tiefbauarbeiten wurde eine Stromleitung mit einer Eisenstange beschädigt. Das allerdings führte nicht sofort zu einer Störung, sondern erst das Eindringen von Feuchtigkeit in das Kabel“, teilt Avacon-Sprecher Ralph Montag mit.

Avacon: Fehlersuche bedingt kurzfristige Störungen

Von einem Stromausfall zwischen 19.15 und 21.45 Uhr waren in den Ortsteilen Gadenstedt, Oberg, Groß Lafferde und Münstedt mehrere hundert Haushalte betroffen. Von kurzfristigen Störungen zudem weite Teile in einem Umkreis von zwanzig bis dreißig Kilometern des Umspannwerks in Gadenstedt. Der Grund: Der Netzbetreiber Avacon musste eine Suchschaltung durchführen, um den Fehler einzugrenzen.

Denn, ein weiterer technischer Defekt in Groß Lafferde war die Folge des Kabelschadens. Ein Kabelmesswagen war am Donnerstag unterwegs, um den Fehler zu orten, so der Avacon-Sprecher. Die Reparaturarbeiten sollen noch am Donnerstag abgeschlossen sein. In Gadenstedt werde die Reparatur des defekten Kabels in den nächsten Tagen beendet. „Dort liegt kein erhöhtes Versorgungsrisiko vor“, so Montag.

Von Nina Schacht