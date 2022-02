Solschen

Erheblicher Sachschaden ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Solschen entstanden. Der 59-jährige Fahrer eines Lieferwagens sei gegen 6.30 Uhr auf gerader Strecke von Fahrbahn abgekommen, berichtete der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen am Montag. Anschließend kollidierte er mit einer Grundstücksmauer und einer Treppe. Außerdem überfuhr er einen Zigarettenautomaten und ein Verkehrsschild. Auch der Lieferwagen der Marke Iveco ist durch die Zusammenstöße schwer beschädigt worden.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Die Unfallursache ist nach Angaben von Jansen bislang nicht klar. Ein Atemalkoholtest verlief auf jeden Fall negativ. Der Schaden liegt nach vorläufigen Schätzungen im deutlich fünfstelligen Bereich. Der Lieferwagenfahrer blieb unverletzt.

Von Jan Tiemann