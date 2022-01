Schulzentrum Ilsede: Gemeinde und Kreis sollen über Neubau verhandeln

Ilsede

Um einen möglichen Neubau des Schulzentrums in Groß Ilsede geht es bei der Sitzung des Ilseder Gemeinderats am Donnerstag, 27. Januar. In ihrem Antrag fordert die CDU-Fraktion die Gemeindeverwaltung auf, in der Sache mit dem Landkreis Peine als Schulträger Verhandlungen zu führen.

Die Sanierung des Schulzentrums mit Gymnasium und Realschule läuft bereits seit längerer Zeit – allerdings geht es nur schleppend voran. Bereits im vergangenen Jahr hatte die CDU-Fraktion die Verwaltung per Antrag aufgefordert, sich dafür auszusprechen, Gymnasium und Realschule an anderer Stelle neu bauen zu lassen. Ein Neubau biete bessere und moderne Rahmenbedingungen und sei womöglich sogar günstiger als die umfassende Sanierung des rund 60 Jahre alten Schulgebäudes, heißt es in der Begründung. Die Grund- und Hauptschule solle ebenfalls neu gebaut oder umfassend saniert und ausgebaut werden. Entscheiden über das Bau von Gymnasium, Real- und Hauptschule kann letztendlich aber nur die Kreisverwaltung beziehungsweise der Kreistag.

Schulausschuss-Mitglieder sprachen sich mehrheitlich gegen Antrag aus

Ein Problem, das mehrere Ilseder Ratsmitglieder bereits 2021 in dem Antrag der CDU sahen: Der Plan sei so nicht realisierbar, zumal die Sanierung des Schulzentrums schon im vollen Gange sei. Die Kreisverwaltung habe bereits viel Geld in die Arbeiten investiert, weitere große Summen seien im Kreishaushalt eingeplant. In der Dezember-Sitzung des Ilseder Rats wurde mehrheitlich dafür gestimmt, den CDU-Antrag in den Schulausschuss zu verweisen. In diesem sprachen sich die Mitglieder kürzlich mehrheitlich gegen den Antrag aus – behandelt werden soll er am kommenden Donnerstag im Rat nichtsdestotrotz.

FW-PB fordert Aussetzen der Straßenausbau-Beitragssatzung

Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind unter anderem die Haushaltsatzung und der Haushaltsplan 2022, die Wahl einer Vertretung für den Seniorenbeirat des Landkreises und eine Änderung des Flächennutzungsplans, damit in Münstedt eine neue Kindertagesstätte entstehen kann. Zudem hat die Fraktion der Freie Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) den Antrag eingebracht, die Straßenausbau-Beitragssatzung in der Gemeinde auszusetzen, bis über eine etwaige Abschaffung der Satzung entschieden ist. Nach Sicht der Verwaltung ist dies jedoch durch einen einfachen Ratsbeschluss gar nicht möglich – ein eintretender „Schwebezustand“ bei den Beiträgen würde sogar gegen das Gebot der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit verstoßen. Für ein Aussetzen der Satzung sei ein umfassenderes Verfahren mitsamt eines sogenannten Anwendungsbefehls nötig, heißt es in der Anmerkung der Verwaltung.

Die Sitzung des Gemeinderats Ilsede findet statt am Donnerstag ab 18.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums in Groß Ilsede.

Von Dennis Nobbe