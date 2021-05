Schulentwicklung in Ilsede: Termin für Bürgerentscheid steht fest

Ilsede

Nach der erfolgreichen Durchführung eines Bürgerbegehrens zum Thema Schulentwicklung in Ilsede hat die Gemeinde jetzt offiziell den Termin für den Bürgerentscheid bekanntgegeben: Am Sonntag, 20. Juni, sollen die wahlberechtigten Einwohner der Gemeinde von 8 bis 18 Uhr darüber abstimmen können, wie es mit den Grundschul-Standorten in Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde weitergeht.

In seiner Sitzung im vergangenen Herbst hatte der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, die Grundschulen in den drei Ortschaften zu schließen und durch einen dreizügigen Neubau in Gadenstedt zu ersetzen. Zahlreichen Eltern stieß die Entscheidung sauer auf: Mit dem Ziel, die bisherigen Schulen zu erhalten, riefen sie ein Bürgerbegehren ins Leben und sammelten dafür mehr als 4000 Stimmen bei den Einwohnern Ilsedes.

Dass das Bürgerbegehren zulässig ist, hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde bereits bei seiner Sitzung im März festgestellt. Entsprechend steht nun der Bürgerentscheid an: Wie der Name schon sagt, entscheidet dieser letztendlich über die Zukunft der Schulsituation.

Ratsbeschluss wird bei genug Stimmen aufgehoben

Die formulierte Frage mit Erläuterung an die Bürger lautet dabei: „Sind Sie dafür, dass das nachfolgende Schulkonzept für die Ortschaften Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde umgesetzt wird? Die drei vorhandenen Schulstandorte in den Ortschaften (Groß Lafferde, Gadenstedt und Adenstedt) bleiben erhalten und werden weitergeführt. Der Beschluss des Rates der Gemeinde Ilsede vom 8. Oktober 2020 zur Errichtung einer neuen Zentralschule in Gadenstedt wird aufgehoben.“

Am 20. Juni liegt es dann an den Bürgern: Mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten in der Gemeinde müssten sich beim Bürgerentscheid für das entsprechende Schulkonzept aussprechen. Geschieht dies nicht, so hätte der Ratsbeschluss aus dem vergangenen Oktober weiterhin Bestand.

Von Dennis Nobbe