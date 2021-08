Ölsburg

Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben angebliche Schrottsammler am Montagmorgen um 11 Uhr aus der Wohnung eines 73-jährigen Seniors in Ölsburg Bargeld gestohlen.

Polizeisprecher Matthias Pintak sagt: „Unsere bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Tatverdächtige bei einem 73-jährigen Mann in Ölsburg geklingelt und sich als Schrottsammler ausgegeben hat. Beide begaben sich daraufhin in das Haus des Seniors, um sich gemeinsam nach Schrottdingen oder alten Elektrogeräten umzusehen.“ Kurze Zeit später hat es dann erneut an der Tür geklingelt, worauf der erste Tatverdächtige die Wohnungstür für einen offensichtlich zweiten Tatverdächtigen geöffnet haben muss.

Nachdem der Geschädigte vom ersten Obergeschoss in das Erdgeschoss zurückging, erkannte er, dass beide Tatverdächtigen das Haus bereits wieder verlassen hatten. Der 73-Jährige stellte daraufhin fest, dass Bargeld fehlte. Es wurden etwa 300 Euro gestohlen.

Täterbeschreibung

Einer der Täter kann laut Pintak wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart und dunkle Haare, trug eine schwarze Jogginghose und ein mehrfarbiges T-Shirt mit Querstreifen.

Die Polizei Ilsede bittet Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer (0 51 72) 37 07 50 zu melden.

