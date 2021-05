Schmutziges Trinkwasser: CDU kritisiert „unhaltbare Zustände im Gymnasium Groß Ilsede“ 

Groß Ilsede

Bei einem Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Christoph Plett im Gymnasium Groß Ilsede sind ihm umfangreiche bauliche Mängel dargestellt worden. Das Gespräch habe mit dem neuen Schulleiter Malte Holthusen stattgefunden. Jetzt hat der der Politiker mit der zuständigen Peiner Kreisverwaltung Kontakt aufegnommen und um eine Stellungnahme gebeten.

Plett sagt: „Es handelt sich hierbei um dringende Sanierungen im Bereich der Trinkwasserversorgung, der Sanitäranlagen, Eingangsbereiche, diverse Feuchtigkeitsschäden an Decken und Wänden, beschädigter oder nicht vorhandener Sonnenschutz, Brand- und Einbruchschutz, eine nicht den Vorgaben entsprechende Akustik in den meisten Räumen und Stromnetzsanierung. In diesem Zusammenhang hat auch der Gemeindeunfallverband bereits eine Besichtigung des Gebäudes angekündigt.“

Der Leiter des Ilseder Gymnasiums, Malte Holthusen. Quelle: Ralf Büchler

Ein wesentlicher Sanierungspunkt seien die Trinkwasserleitungen des in den 1960er-Jahren eröffneten Schulgebäudes, das auch von der Realschule genutzt wird. Eine Trinkwasser-Entnahme im gesamten Gebäude sei bereits seit 2019 nicht mehr möglich. „Wir erwarten, dass die unhaltbaren Zustände umgehend beseitigt, Gefahrenstellen gesichert und für organisatorische Maßnahmen ein verbindlicher Zeitplan erstellt wird“, fordert Michael Kramer, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag. Laut Augenzeugen kommt eine braune Brühe aus dem Wasserhahn.

Außer dem Schulausschuss müsse sich unbedingt auch der Ausschuss für Bauen und Liegenschaften mit einer nachhaltigen Verbesserung der Situation für Schüler und Lehrer am Gymnasium Ilsede beschäftigen, so Kramer und Plett abschließend.

Kreissprecher Fabian Laaß sagt zu der Problematik: „Wir haben mittlerweile rund 80 000 Euro investiert, um das Trinkwasser-Problem am Gymnasium Groß Ilsede zu identifizieren und zu lösen, davon allein zirka 60 000 Euro für neue Leitungen. Auch ein neuer Hausanschluss wurde installiert. Leider konnte das Leitungsproblem bisher nicht abgestellt werden. Nach den bisherigen fachlichen Erkenntnissen ist es sehr wahrscheinlich, dass die alten, verzinkten Trinkwasserleitungen die im Wasser nachgewiesenen Metalle abgeben.“

Christoph Plett Quelle: CDU

Seitens des Immobilienwirtschaftsbetriebs habe man daher der Schulleitung vorgeschlagen, mehrere dezentrale Wasserstationen samt des dafür notwendigen Leitungssystems zu installieren, um eine praktikable und kurzfristige Lösung zu finden. Die Kosten dafür würden sich auf ungefähr 150 000 Euro belaufen. „Davon konnten wir die Schulleitung leider bislang nicht überzeugen. Dazu finden weitere Gespräche statt“, so Laaß.

Eine zweite mögliche Lösung wäre es, das gesamte Trinkwassernetz der Schule neuzubauen. Dies würde zirka 1,5 bis 2 Millionen Euro kosten. Bei dieser Variante sei die große organisatorische und logistische Herausforderung, den Betrieb solch einer umfangreichen Baustelle mit dem Schulbetrieb zu vereinbaren. Dies werde durch die coronabedingt geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften zusätzlich noch verschärft.

Der Sprecher erklärt: „Das vorhandene Wasser kann nach Überprüfung des Gesundheitsamtes trotz der bräunlichen Verfärbung zum Händewaschen genutzt werden, ist aber leider nicht zum Trinken geeignet. Für den Notfall – es gibt zum Beispiel ein krankes Kind oder ein Schüler hat seine Getränke vergessen – wurden Trinkwasservorräte im Sekretariat bereit gestellt.“ Der Kreis als Schulträger sei nicht verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler mit Trinkwasser zu versorgen, dennoch würden alle Beteiligten an einer Lösung arbeiten. Und weiter: „Im Zuge der weiteren baulichen Überprüfungen ist es zudem nicht auszuschließen, dass in der Gesamtabwägung der zu tätigenden Investitionen auch ein Neubau der Schule infrage kommen könnte.“ Das würde dann laut Experten etwa 30 Millionen Euro kosten.

Die Kreisverwaltung will in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am Donnerstag, 6. Mai, um 16.30 Uhr im Ilseder Schulzentrum detailliert dazu Stellung nehmen.

Von Thomas Kröger