Ilsede

Die Ilseder Gemeindeverwaltung hat den Haushaltsentwurf für 2022 fertiggestellt. Ausgeglichen ist er mit einer „schwarzen Null“, obwohl im Investitionsplan eine Summe in noch nie da gewesener Höhe steht: Mehr als 13 Millionen Euro sind veranschlagt.

Rund 7 Millionen Euro, also mehr als die Hälfte des gesamten Investitionsvolumens, sollen in die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen fließen. Mit Kindertagesstätten in Groß Ilsede, Gadenstedt und Münstedt sowie mit einer weiteren Kita in externer Trägerschaft sollen bis zum kommenden Jahr vier neue Betreuungseinrichtungen entstehen.

Knapp 3,7 Millionen Euro sind für die Sanierung und den Bau von Gemeindestraßen vorgesehen. Dazu gehören die Erneuerung des nördlichen Ortsdurchfahrt-Abschnitts in Gadenstedt (200 000 Euro), der Endausbau des Baugebiets „Groß Ilsede-Nord“ (1,1 Millionen Euro), die Baustraßen im angrenzenden Abschnitt „Groß Ilsede-Nord III“ (1.6 Millionen Euro) sowie im gleichen Bereich der Bau einer Linksabbiegerspur auf der B 444, die ins Neubaugebiet führt (300 000 Euro).

Kugelwasserturm soll im nächsten Frühjahr fertig saniert sein

657 000 Euro sollen in die Sanierung des historischen Kugelwasserturms in Groß Ilsede fließen. Hierbei handle es sich um die Kosten für den zweiten und finalen Abschnitt, erklärt Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge. Der erste Abschnitt soll Ende Februar bis Anfang März abgeschlossen sein, sofern die Witterung mitspielt. Anschließend soll die Ausschreibung für Abschnitt zwei erfolgen. Wenn alles nach Plan verläuft, könnten die Arbeiten im kommenden Herbst beginnen und im Frühjahr 2023 beendet sein.

Erster Schritt beim Bau der Grundschule in Gadenstedt

Eine Million Euro soll für den ersten Schritt des Grundschulneubaus in Gadenstedt zur Verfügung gestellt werden. 2025 soll der dreizügige Neubau fertiggestellt sein, die Gemeinde rechnet nach jetzigem Stand mit Gesamtkosten von 12,5 Millionen Euro. Fortgesetzt werden soll zudem die umfangreiche Sanierung der Grundschule Oberg, hierfür sind 867 000 Euro eingeplant. Liquiditätskredite sind für 2022 im Haushaltsentwurf keine vorgesehen.

„Ich bin erfreut darüber, dass es uns gelungen ist, die vielen notwendigen Maßnahmen in dieser Größenordnung in einem ausgeglichenen Haushalt abzubilden“, so Kämmerer und Erster Gemeinderat Frank Meinecke. Bürgermeister Neuhäuser ergänzt: „Mit diesem Haushalt werden wichtige Investitionen für unsere Kinder, beispielsweise durch die Errichtung von Kindertagesstätten, angestoßen.“

Eingebracht wurde der Rohentwurf für den Haushalt bereits im Dezember des vergangenen Jahres in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und strategische Ausrichtung. Allerdings habe diese Fassung noch einige Ungenauigkeiten enthalten, erklärt Neuhäuser. Mit den seit Dezember feststehenden Zahlen aus der Einkommens-, Gewerbe- und Umsatzsteuer seien diese Ungenauigkeiten aber ausgeräumt.

