Kreis Peine

Valetine schaut neugierig aus ihrer Box. Die Stute gehört dem Peiner Reit- und Fahrverein. Auf ihr lernen Kinder und Jugendliche reiten. Fünf Schulpferde sind im Reitbetrieb im Einsatz. Doch während Corona darf der Verein keinen Gruppenunterricht für Reitschüler anbieten. Den Verein bringt das in eine schwierige Lage – und die Situation spitzt sich zu, je länger der Lockdown dauert. Das ist kein Einzelfall im Peiner Land.

Vereinsvorsitzender: Länger als Mai halten wir nicht durch

Im Februar 2020 – kurz vor der Pandemie– übernahm Jörg Bartels den Vorsitz des Peiner Reit- und Fahrvereins. „Es wäre einfacher gewesen einen Pleite-Verein aufzubauen, als einen Verein durch die Corona-Krise zu führen“, sagt er. Denn, der Verein finanziert sich zur Hälfte aus Einstellern, also privaten Pferdebesitzern, die eine Box mieten – und zu 50 Prozent aus dem Schulbetrieb. Doch der fällt flach. „Wir müssen bis allerspätestens Mai das Licht am Ende des Tunnels direkt vor Augen haben, sonst ist Schluss“, sagt der Vorsitzende. Über 20 000 Euro seien dem Verein bislang an Einnahmen verloren gegangen. Der Vorsitzende wägt ab: Zur Not müssen Schulpferde verkauft werden – für drei Tiere habe er schon vereinsinterne Interessenten. „Ein Verkauf ist aber wirklich das allerletzte Mittel, wir möchten den Schulbetrieb aufrecht erhalten“, so Bartels.

Jugendwartin: Das Pferd ist ein Freund, es fehlt in der Krise

Denn: Reiten ist mehr als ein Sport: „Für viele Kinder ist das Pferd ein Freund – und es fehlt ihnen in der Corona-Krise“, sagt Gianna Rachuta, Jugendwartin des Vereins. Sie steht mit den Kindern und Jugendlichen in einer Whatsapp-Gruppe in Kontakt: „Die Kinder vermissen die Pferde und beschäftigen sich viel am PC, der Ausgleich mit den Tieren fehlt“, sagt sie.

Aber es gibt auch einen Lichtblick. „Neue Mitglieder sind während Corona in unseren Verein eingetreten. Sie unterstützen uns mit ihrem Vereinsbeitrag, obwohl sie wissen, dass sie dafür im Moment keinen Reitunterricht bekommen können“, sagt Bartels.

Hohenhameln : Hofbesitzerin versucht Ponys zu verkaufen

Solche Momente kennt auch Susi Oelkers aus Hohenhameln. Sie betreibt einen Hof mit 30 Shetland-und Dartmoor-Ponys. Viele Reiter haben ihr die Treue gehalten, aber es flattern auch Vertragskündigungen ins Haus. „Ich kann das niemandem übel nehmen“, sagt Oelkers. Auch sie denkt darüber nach, sich von einigen Ponys zu trennen. Doch selbst der Pferdeverkauf ist während der Corona-Krise schwierig: „Die Kontaktbeschränkungen und die 15-Kilometer-Regeln schreckt Käufer ab“, sagt sie. Auf jeden Fall behalten möchte sie die alten Pferde auf dem Hof. „Ich kann sie doch nicht zum Schlachter bringen“, meint Oelkers. Und sparen? „Wo? Beim Tierarzt? Beim Futter? Das entspricht nicht dem Tierschutz“, sagt die Hofbesitzerin.

Oelkers gehen auch Einnahmen aus der Pferdeausbildung verloren: „Wer lässt sein Pferd ausbilden, wenn nicht klar ist, wann wieder Turniere möglich sind?“, fragt Oelkers. Ein weiteres Standbein waren die Pony-Ferienaktionen. „Das ist auch nicht planbar- und hinterher müsste ich wieder absagen“, berichtet sie.

Reit- und Fahrverein Hohenhameln : Überbrückungshilfe gibt es nicht

Auch im Reit- und Fahrverein Hohenhameln und Umgebung ist die „Lage mittlerweile dramatisch“, wie Vereins-Chef Ralf Lange berichtet. Denn, der Verein hat keinen Anspruch auf die staatliche Überbrückungshilfe. „Dafür müssten wir Umsatzeinbußen von mindestens 80 Prozent haben, wir liegen bei 50 Prozent“, so der Vorsitzende. Doch als Verein könne nicht auf Rücklagen oder Gewinne zurückgegriffen werden. Denn, diese dürften sie gar nicht bilden.

Unterstützt wird der Verein in der Krise von seinen Mitgliedern: „Vorstandsmitglieder haben dem Verein mit private Darlehen geholfen. Aber bis Ostern muss sich die Lage entspannt haben, sonst müssen auch wir über den Verkauf von Pferden nachdenken“, sagt Lange.

Freiberufliche Reitlehrer dürfen nicht in Ställe

Die Corona-Krise, sie trifft auch die freiberuflichen Reitlehrer. Dimitra Martens gibt mobilen Reitunterricht. Viele Reitställe machen den Betrieb für externe Reitlehrer dicht, obwohl Individualunterricht erlaubt ist. „In machen Ställen wäre das auch sicher machbar, da fasse ich nicht mal die Türklinke an, wenn ich den Reitanlage betrete“, sagt die Pferdewirtschaftsmeisterin aus Solschen, „aber ich habe auch Verständnis für die Betriebe.“ Denn, wenn Martens einem einzelnen Reiter Unterricht gibt, blockiert sie die Reithalle für andere Pferdebesitzer – und während der Pandemie stehen den Reitern nur begrenzte Zeiten in der Reithalle zur Verfügung, die sie sich teilen müssen. Aufgrund der Auswirkungen hat Martens Corona-Förderhilfe vom Staat beantragt. „Ich hoffe, dass ich um Ostern wieder mit Reitunterricht und Abzeichen-Lehrgängen starten kann“, berichtet Martens.

Reitverein Gandur in Vechelde : Mitgliederzahlen steigen

Von finanziellen Einbrüchen ist der Verein „Gandur Islandpferdefreunde“ in Sonnenberg bei Vechelde nicht betroffen. Denn, der Verein besitzt keine eigenen Schulpferde. „Aber wir mussten natürlich viele Veranstaltungen wegen Corona absagen“, berichtet Schriftführerin Maike Schnellhorn. Sie freut sich besonders über zehn neue Mitglieder, die während Corona in den Verein eingetreten sind – 68 Mitglieder sind es jetzt insgesamt: „Ich denke, dass einige Pferdebesitzer verstärkt den Kontakt zu Vereinen suchen“, sagt Schellhorn, um dann nach der Corona-Krise am Vereinsleben teilzunehmen. Die derzeitige Isolation lasse den Wunsch nach einem Zusammengehörigkeitsgefühl wachsen. Und das können Teams dann im August unter Beweis stellen: Dann möchte der Verein wieder eine Reiterrallye anbieten.

Von Nina Schacht