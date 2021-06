Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Adenstedt 

Adenstedt

Kontrolle: Eine Streifenbesatzung der Polizei hat am frühen Samstagmorgen um 4.55 Uhr auf der Molkereistraße in Adenstedt einen 46-jährigen Autofahrer aus Ilsede gestoppt. Während der Kontrolle fiel den Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Es folgten eine Blutproben-Entnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. Darüber hinaus war der Wagen bereits in der Vergangenheit „zwangsentstempelt“ worden und durfte nicht mehr gefahren werden. So wurden von der Polizei weitere Verfahren gegen den 46-Jährigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrzeugsteuergesetz eingeleitet.

Von der Redaktion