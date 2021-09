Solschen

Erneute Polizeikontrolle von Jugendlichen am Dienstagabend in Solschen: Pöbeleien, Respektlosigkeit gegenüber Polizei-Beamten und ein Streit unter Jugendlichen rief bereits vergangene Woche die Polizei in Groß Ilsede auf den Plan. Polizeisprecher Matthias Pintakt hatte daraufhin verstärkte Kontrollen angekündigt. Am Dienstagabend kontrollierten die Beamten nun Jugendliche in Solschen.

Verstärkte Kontrollen der Polizei

Nach Hinweisen, „dass mehrere Jugendliche durch den Ort ziehen“, so Polizeisprecher Frank Oppermann, nahm die Polizei den Bereich genauer unter die Lupe. Es lief alles friedlich ab. In Groß Ilsede hatte es eine Woche zuvor Auseinandersetzung mit etwa 30 Beteiligten gegeben. Im Bereich rund um den örtlichen Rewe-Supermarkt an der Eichstraße sollen Gruppen von Jugendlichen laut herumgegrölt, Müll liegengelassen und Passanten angepöbelt haben.

Einen Tag später kontrollierte die Polizei an der Gebläsehalle an der Ilseder Hütte. Auch hier trafen die Beamten mehrere Jugendliche und Erwachsene an und nahmen deren Personalien auf.

Von Nina Schacht