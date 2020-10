Peiner schreibt Eröffnungslied des Ökumenischen Kirchentags

Peine

Was für eine Ehre. Zu Veits Text komponierte „Pop-Kantor“ Peter Hamburger aus Kassel die Musik. „Schaut hin. Seht nach. Blickt durch. Mit offenen Augen. Schaut hin. Denkt nach. Geht los. Mit offenen Armen. Teilt und schmeckt und seht“ – dass Kirchenmusik wahrlich nicht verstaubt sein muss, zeigt der Landesgospelchor „Get up“ der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck mit seiner Variante von dem Song bereits in einem jüngst veröffentlichen Video. Peppig sind nicht nur die Klamotten der Sänger, die in leuchtendem Orange und Weiß singen. Gitarren, Bass, Keyboard –alles dabei.

Das Speisungswunder als Ansatz

Kirchentagsmotto und Eröffnungslied – sie teilen sich passenderweise den Namen: „Schaut hin“. Journalist und Liedermacher Lothar Veit, der aktuell in Elternzeit ist, wagte sich beim Text an nichts Geringeres als ein Wunder – das Speisungswunder aus der Bibel. In allen vier Evangelien wird davon erzählt, dass es Jesus mit einer äußerst geringen Menge an Nahrungsmitteln gelang, mehrere Tausend Menschen zu speisen und satt zu machen.

„Ich habe in den Strophen versucht, die Fragen, die dieses Speisungswunder aufwirft, etwas allgemeiner zu fassen und nicht die Geschichte nachzuerzählen. Ich befasse mich auch nicht damit, ob die Geschichte historisch passiert oder irgendwie rational zu erklären ist, sondern versuche der tieferen Wahrheit nachzuspüren: dass nämlich das Wort Gottes dem Menschen Speise sein und satt machen kann“, erläutert Veit. Der 47-Jährige zitiert in seinem Text deshalb auch aus dem Matthäus-Evangelium, wo es heißt: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht.“

Als Journalist arbeitete er in mehreren Städten

Veit ist einer, der sich mit Worten auskennt. Er studierte Literaturwissenschaft, Linguistik und Politikwissenschaft in Braunschweig und Hannover. Er arbeitete ab 1993 für Zeitungen, Zeitschriften und TV-Redaktionen in verschiedenen Städten. Aufgewachsen ist er in Gadenstedt, mittlerweile lebt er mit seiner Familie in Loccum. Seit 1995 gehört Veit der Textautoren- und Komponistengruppe TAKT an. Mehrere seiner Texte und Lieder finden sich in Kirchentags-Liederheften, Beiheften zum Evangelischen Gesangbuch und anderen Veröffentlichungen. „Meine erste Veröffentlichung in einem Kirchentagsliederheft war im Jahr 2005 für den Kirchentag in Hannover“, erinnert sich der Liedermacher. Seitdem durfte er an jeder Liederwerkstatt teilnehmen, anfangs auf direkte Einladung vom Kirchentag, später nach einem offenen Bewerbungsverfahren.

Und nun ist sein Text sogar die Nummer 1, das Eröffnungslied. Um die Produktion des Songs mit Band und Chor sowie den Videodreh hat sich Peter Hamburger gekümmert. Dabei war die Auswahl nicht leicht: Bei der Liederwerkstatt des Kirchentages im Januar ist der Liedtext insgesamt gleich fünfmal vertont worden.

Aufruf zu eigenen Versionen

Nun ist Lothar Veit sehr gespannt, wie es mit dem Lied weitergeht. Denn: „Der Kirchentag hat ja dazu aufgerufen, eigene Versionen aufzunehmen und einzuschicken“, erläutert er. Dafür stehen die Noten nun sogar zum Herunterladen auf der Kirchentagsseite im Internet unter oekt.de zur Verfügung. Die Initiatoren hoffen auf viele persönliche Interpretationen, die im Internet fleißig geteilt werden. Lothar Veit hofft auch auf etwas anderes: Dass das Lied „natürlich auch in Frankfurt kräftig gesungen werden kann“, betont er. Denn ob die Corona-Bedingungen das im Mai nächsten Jahres möglich machen, ist noch völlig ungewiss.

Wer neugierig geworden ist, kann auf der Internetseite www.oekt.de/sichtweisen bereits ein Video von „Schaut hin“ sehen. Auch das gesamte Liederbuch des Kirchentages ist bereits fertig und im Online-Shop sowie in der App „Cantico“ erhältlich.

