Peine/Ilsede

Noch stehen die Bilder der Künstlerin Andrea Imwiehe auf dem Boden der Ilseder Umformerstation – bereit, aufgehängt zu werden. Es sind Zeichnungen von Hallen, Silos oder Rohrleitungen, im Vordergrund sitzt selbstvergessen ein Hase oder eine Gans zwischen Büschen und Pfützen. Die Ausstellung „Vom Glück und anderen Orten“ wird am Donnerstag, 22. Juli, um 19 Uhr eröffnet.

Erinnerungen an die Kindheit

Imwiehes Bilder sind wie eine Erinnerung, die man nicht richtig fassen kann: Einiges ist sehr konkret, anderes eher vage und flüchtig. Die Künstlerin ist in Ilsede aufgewachsen und beschäftigt sich in ihren Arbeiten unter anderem mit Erinnerungen aus ihrer Kindheit, die sie hier verbracht hat. „Diese Arbeiten hier zeigen zu können, ist etwas ganz Besonderes. Das Hüttengelände spielt in meiner Arbeit immer wieder eine wichtige Rolle“, so Imwiehe, die heute in Berlin lebt. Das merkt auch der Betrachter, wenn sich das Bild an der Wand ganz natürlich beim Blick aus dem Fenster fortsetzt.

Für Museumsleiterin Dr. Doreen Götzky und ihr Team ist es die erste Veranstaltung mit Publikum seit Beginn der Corona-Pandemie. „Das ist ziemlich aufregend für uns,“ bekennt die Museumsleiterin. „Noch dazu an diesem tollen Ort.“

Vernissage unter freiem Himmel

Die Vernissage findet coronabedingt am Donnerstag unter freiem Himmel auf der Terrasse der Umformerstation statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Ein Werk der Künstlerin Andrea Imwiehe. Quelle: Kreismuseum

Die Ausstellung läuft bis Sonntag, 15. August, geöffnet ist sie freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

