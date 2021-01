Telgte

Ein tragisches Grubenunglück erschütterte vor 75 Jahren Peine: Bei dem Unfall 1946 kamen 44 Bergleute ums Leben. Besonders bitter: Der Tod der Kumpel wäre vermeidbar gewesen, wenn man sich an die Sicherheitsvorschriften gehalten hätte.

Weil ein dreiviertel Jahr nach Kriegsende in Telgte die Erzgewinnung wieder aufgenommen werden sollte, wurde am 22. Januar während der Frühschicht das Seil des Förderkorbs gekürzt. In einem solchen Fall war es Vorschrift, dass der Korb zwei Stunden lang unter voller Belastung hinauf- und hinuntergefahren werden müssen. Diese Regelung wurde an diesem Tag nicht beachtet – mit fatalen Folgen: Das Förderseil löste sich während der Mittagsseilfahrt aus der Verankerung des Korbes. 45 Kumpel rasten 400 Meter ungebremst in die Tiefe, 44 von ihnen starben. Ein Mahnmal auf dem Telgter Friedhof erinnert an die Tragödie.

Auf dem Telgter Friedhof erinnert ein Mahnmal an die Tragödie vor 75 Jahren. Quelle: Archiv

Die damals Verantwortlichen wurden später verurteilt. Der Fahrersteiger erhielt eine dreijährige Haftstrafe, der Schlosser neun Monate, beide auf Bewährung. Im späteren Gerichtsverfahren stellten Experten fest, dass zwei voll beladene Erzwagen ausgereicht hätten, um den Förderkorb absacken zu lassen.

Es gab nur einen einzigen Überlebenden

Überlebt hat den Unglückstag nur Karl-Heinz Meine. Es scheint wie ein Wunder: Meine war mit seinen gerade einmal 17 Jahren der jüngste der Bergleute, die sich im Förderkorb befanden, und stand direkt unter einer Klappe im Korb. Als dieser wegsackte und im freien Fall in die Tiefe stürzte, ging er instinktiv in die Hocke. Durch den Luftdruck muss Meine durch die Klappe geschleudert worden sein. Gleichzeitig muss der Luftdruck den Fall abgefedert haben. Eine andere Erklärung für sein Überleben gebe es nicht, heißt es im späteren Gerichtsverfahren.

Endgültige Rettung war erst nach zwei Tagen möglich

Der junge Mann kam mit leichten Verletzungen davon, musste aber zwei Tage in der Grube verharren, bis er wieder ans Tageslicht gelangte. Zwei weitere Kumpel, die bei der ersten Seilfahrt nicht mitgenommen werden konnten, waren ebenfalls noch unter Tage. Sie brachten Meine und sich selbst in einen Seitenstollen, wo es nicht so kalt war. Weil die Fahrkörbe des Schachtes I wegen Vereisung nicht einsatzbereit waren, dauerte es zwei Tage, bis sie endgültig gerettet werden konnten.

Eisenerzbau in Peine Der Eisenerzbergbau in der Doppelschachtanlage Peine I und II auf Telgte spielte mehr als drei Jahrzehnte lang eine wichtige Rolle. Dabei begann der Bergbau in Peine im Gegensatz zu den Gruben Bülten-Adenstedt und Lengede-Broistedt vergleichsweise spät. Dies lag daran, dass die Lagerstätte in Peine nicht zu Tage trat. Sie wurde erst in den Jahren 1930 und 1931 entdeckt, als eigentlich nach Erdölvorkommen gesucht wurde. Am 15. August 1939 wurde mit dem Abteufen des späteren Hauptförderschachts Peine I begonnen. Das erste Erz wurde im Mai 1941 gefördert. Ende des Zweiten Weltkriegs kam der Betrieb zum Erliegen. Bis dahin wurden insgesamt 285 000 Tonnen Erz gefördert. In den Hochzeiten um 1957 waren mehr als 900 Bergleute beschäftigt. Dabei wurden besonders Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten als Arbeiter gewonnen. 1968 wurde der Schacht Peine stillgelegt und 1974/75 abgerissen.

In der Vöhrumer Chronik ist nachzulesen: „Die Ausmaße des Unglücks wurden mir erst so recht bewusst, als ich nach meinen Kameraden fragte und ich erfuhr, dass außer mir keiner überlebt hatte.“ Neun Jahre später, am 22. März 1954 wurde Meine, der inzwischen gestorben ist, unter Tage von einer Lore erfasst und verlor sein linkes Bein.

Auch 1944 gab es einen tödlichen Unfall

Zwei Jahre vor dem großen Unglück mit 44 Toten hatte es einen weiteren Unfall mit tödlichem Ausgang gegeben: Am 16. Februar 1944 um 23 Uhr gab in der Schachtröhre I, an der umfassende Reparaturarbeiten vorgenommen wurde, plötzlich der Schachtausbau nach. Ein Schachthauer wurde verschüttet und kam dabei ums Leben. Die übrige Belegschaft konnte sich in Sicherheit bringen. An den verunglückten Bergmann, dessen Leichnam nie geborgen werden konnte, erinnert ein Gedenkstein, der viele Jahre auf dem Werksgelände stand und zwischenzeitlich auf den katholischen Friedhof von Telgte umgesetzt wurde.

Von Kerstin Wosnitza