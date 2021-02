Ilsede

Die Anlieger der Ortsdurchfahrt Gadenstedt blicken voller Sorge auf möglicherweise bevorstehende hohe Vorauszahlungen für den Ausbau der Straße. Sie haben den Ilseder Rat und die Verwaltung deshalb darum gebeten, von Bescheiden abzusehen und begründen dies mit der Corona-Krise. Mit einer Unterschriftensammlung haben sie ihrem Anliegen Ausdruck verliehen. „Niemand konnte damit rechnen, dass eine weltweite Pandemie unser aller Leben ändert“, sagt Michael Zacharias im Namen der Unterzeichner. Er weist darauf hin, dass sich dadurch für einige Bürger die finanzielle Situation erheblich verschlechtert habe, zum Beispiel durch Kurzarbeit oder Geschäftsschließungen im Lockdown.

Höhe und Fälligkeit sind noch nicht bekannt

„Bis heute sind uns die tatsächlichen Beiträge nicht bekannt. Trotz mehrfacher Anfragen kennen wir weder die Höhe, noch die Art oder den Zeitpunkt, zu dem sie fällig werden“, macht Zacharias deutlich. Er bringt die Hoffnung auf das Verständnis der zuständigen Ratsmitglieder zum Ausdruck. Die Betroffenen bitten darum, in dieser ungewöhnlichen Situation im Sinne der Bürger zu entscheiden. „Die Unterschriftenliste wurde Herrn Bürgermeister Fründt per Mail zugesendet, da wir von einer persönlichen Übergabe im Lockdown abgesehen haben“, berichtet Zacharias.

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Ilsede habe in der vergangenen Woche das Thema behandelt. Es sei mehrheitlich dafür gestimmt worden, dass von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, entsprechend der satzungsgemäßen Vorgaben Vorauszahlungen zu erheben, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Ilsede, Otto-Heinz Fründt (SPD), auf Nachfrage. „Wir nehmen die Sorgen und Nöte der Bürger natürlich ernst und bieten unter anderem eine Verrentungsregelung an. Niemand soll wegen der Beiträge in Existenznot geraten. Aber die Investition in Höhe von 5,4 Millionen Euro für die Sanierung der Straße muss gegenfinanziert werden“, sagt Fründt.

Ausbau der Straße kostet 5,4 Millionen

Seit 2015 sei bekannt, dass Beiträge erhoben werden, und seitdem sei auch immer wieder auf die Möglichkeit der Erhebung von Vorauszahlungen hingewiesen worden. Dies sei bereits mehrmals verschoben worden, und auch jetzt stehe noch kein Zeitpunkt fest. Der Ausbau der Straße kostet voraussichtlich 5,4 Millionen Euro, von denen rund 800 000 Euro auf die Anlieger umgelegt werden können. 50 Prozent davon – also 400 000 Euro – können als Vorauszahlung eingefordert werden. Die Bauarbeiten könnten laut Fründt im August abgeschlossen und die Straße dann wieder freigegeben werden, wenn alles glatt läuft. „Bis die Endabrechung vorliegt, wird es dann aber noch eine geraume Zeit dauern“, sagt der Bürgermeister.

Straßenausbaubeitragssatzung ist umstritten

Gegen die Praxis der Anliegerbeiträge regt sich in der Gemeinde Ilsede, insbesondere in Gadenstedt, Widerstand. Im Oktober hat der Rat der Gemeinde über eine neue Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) entschieden. Viele Bürger hatten gehofft, dass die Beiträge abgeschafft werden, die sie für ungerecht und nicht mehr zeitgemäß halten. Es gab dazu zahlreiche Demonstrationen und andere Aktionen. Die Befürworter sehen sie jedoch als alternativlos an, weil der Gemeinde sonst wichtige Einnahmen fehlen.

Letztlich stimmten die Ratsmitglieder mehrheitlich für die neue Strabs. Allerdings wird der Anteil der Anlieger durch die neue Fassung deutlich reduziert: Allein am Beispiel der Ortsdurchfahrt Gadenstedt macht das einen Unterschied von insgesamt voraussichtlich mehr als 500 000 Euro zugunsten der Bürger. Dort gibt es insgesamt 182 Flurstücke, die betroffen sind. Die Ortsdurchfahrt ist als Durchgangsstraße eingestuft. Das ist die Straßenkategorie, in der die geringsten Ausbaubeiträge anfallen.

Von Kerstin Wosnitza