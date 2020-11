Ölsburg und Bülten: Zwei Führungswechsel bei der Feuerwehr

Ölsburg/Bülten

Auch während der anhaltenden Corona-Pandemie hat es Änderungen in der Führungsetage der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Ilsede gegeben. Der Gemeinderat beschloss kürzlich in seiner Sitzung die neuen Leitungen der Ortswehren. In einer „abgespeckten“ Feierstunde übergab der Erste Gemeinderat Michael Take die Ernennungsurkunden an die zukünftigen Amtsträger.

In der Ortschaft Ölsburg übernimmt Thomas Gernandt kommissarisch die Aufgaben des Ortsbrandmeisters von Jens Möller, der seit 2017 in leitender Funktion tätig war. „ Gernandt ist bereits seit mehr als 40 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr tätig und steht nun zum ersten Mal an der Spitze der Ölsburger Ortswehr“, erklärt Daniel Stark, Fachbereichsleiter bei der Gemeinde Ilsede.

Anzeige

Ralf Henke behält sein Amt für weitere sechs Jahre

In Bülten wurde Ralf Henke erneut zum Ortsbrandmeister gewählt. Bereits seit 2012 ist Oberbrandmeister Henke als Leiter des Bültener Wehr tätig. Seine Amtszeit verlängert sich um weitere sechs Jahre. Gemeindebrandmeister Carsten Schmidt sowie sein Stellvertreter Rainer Begau wünschten den beiden Kameraden viel Erfolg bei den zukünftigen Aufgaben.

Von Dennis Nobbe