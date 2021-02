Ölsburg: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Ölsburg

Unbekannte haben versucht, ein Fenster des evangelischen Kindergartens An der Kirche in Ölsburg aufzuhebeln, wie am Mittwoch, 24. Februar, um 18.15 Uhr festgestellt wurde. Allerdings gelang es ihnen nicht, die Räume zu betreten. Durch die Gewalteinwirkung auf das Fenster entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Zeugen sollten sich bei der Polizei melden

Die Polizei Ilsede bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Sie ist unter der Telefonnummer (0 51 72) 37 07 50 zu erreichen.

Von Kerstin Wosnitza