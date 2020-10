Oberg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat einen Skoda Octavia beschädigt, der in der Zeit zwischen Samstag, 13.45 Uhr, und Sonntag, 12.15 Uhr, an der Zehnerstraße in Oberg abgestellt gewesen ist. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 2500 Euro.

Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter Telefon (0 51 72) 37 07 50 in Verbindung zu setzen.

