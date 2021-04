Oberg

„Mund-Nasen-Bedeckung verursacht Kohlendioxid-Vergiftung“. Diese Behauptung wird auf fotokopierten Zetteln verbreitet, die PAZ-Leser Detlef Zemmin an Bushaltestellen in Oberg entdeckt hat. Er hält die Aushänge, die das Tragen von Mund-Nasenbedeckungen in Frage stellen, für fragwürdig. „Insbesondere die dort täglich anwesenden Schüler und Schülerinnen werden mit solchen Infos verunsichert, was wohl auch das Ziel der Plakatierer ist“, schreibt er in einer Mail an die Redaktion. Aber ist an der Behauptung etwas dran? „Nein“, sagen die Experten vom Gesundheitsamt.

Durch das Tragen einer Maske kommt es nicht zum CO2-Stau

„Es gab in der Vergangenheit immer wieder Behauptungen, dass Kinder, die eine Maske getragen haben, ein Kohlendioxid-Vergiftung erlitten haben sollen, weil sich das Gas unter Maske staut und wieder eingeatmet wird. Diese Behauptung ist nicht richtig“, sagt Kreis-Sprecherin Katja Schröder im Namen des Gesundheitsamtes. Kohlendioxid-Moleküle seien so klein, dass es jede Alltagsmaske passiert. Es könne zu keinem Stau unter der Maske kommen, denn die Vliese und Maskenmaterialien, die in Alltags-und medizinischen Masken verwendet werden, seien so durchlässig, dass CO2 immer austreten kann.

Selbst Masken der höchsten Schutzklasse FFP3 können nur Partikel bis zur Größe von 0,0006 Millimeter zurückhalten. Ein Kohlendioxid-Molekül hat lediglich einen Durchmesser von 0,000000324 Millimeter. Es ist damit knapp 2000 Mal kleiner und passiert die Masken deshalb problemlos. Wie Erwachsene sollten auch Kinder die Hygieneregeln einhalten – also zum Beispiel die Maske wechseln, wenn sie durchfeuchtet ist und sie regelmäßig austauschen.

Widersprüchliche Argumentation von Corona-Kritikern

Im Internet werden immer wieder Gerüchte verbreitet, dass Kinder durch das Tragen von Masken gestorben seien. Vermutet wird, dass Corona-Kritiker durch solche Meldungen versuchen, um ihre Anhänger zu mobilisieren. In der Expertenwelt herrscht aber große Einigkeit darüber, dass das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung als Todesursache sehr unwahrscheinlich ist. Die Argumentation der Corona-Kritiker sei bei dem Komplex Alltagsmaske besonders widersprüchlich: So führen sie einerseits an, ein Mund-Nasen-Schutz sei vollkommen wirkungslos, weil dieser viel zu durchlässig sei – gleichzeitig wird behauptet, durch das Tragen könne man quasi ersticken.

Von Kerstin Wosnitza