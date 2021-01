Deutlich zu viel „getankt“ hatte ein Rollerfahrer, der am Donnerstagfrüh in Oberg unterwegs war. Offenbar konnte er die Straßenverhältnisse nicht mehr richtig einschätzen, stürzte und verletzte sich. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Zudem richtete der junge Mann noch Schaden an einem anderen Fahrzeug an.