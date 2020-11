Neues Feuerwehrhaus in Groß Ilsede: Land unterstützt mit 860 000 Euro

Groß Ilsede

In Groß Ilsede soll ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden – das ist bereits beschlossene Sache. Die von der Verwaltung kalkulierten Kosten liegen bei 1,7 Millionen Euro. Eine gute Nachricht überbringt nun der Peiner SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle: Das Land Niedersachsen unterstützt die Gemeinde Ilsede beim Bau des Feuerwehrhauses mit einer Zuweisung in Höhe von 860 000 Euro.

Acht besonders finanzschwache Kommunen in Niedersachsen sollen noch in diesem Jahr Bedarfszuweisungen wegen besonderer Aufgaben erhalten. Insgesamt seien rund 19 Millionen Euro vorgesehen, so Möhle. Das Niedersächsische Innenministerium setze mit den Zuweisungen wegen besonderer Aufgaben das 2018 begonnene Programm im dritten Jahr fort. „Das Volumen liegt im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um etwa eine Million Euro höher“, sagt Möhle.

Notwendige Investitionen auf kommunaler Ebene werden gefördert

Gefördert werden im Verfahren 2020 notwendige Investitionen auf kommunaler Ebene im Bereich Brandschutz und Hilfeleistung. Neben Feuerwehrgebäude-Bauprojekten gehören die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und Brandschutzmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen dazu. Dabei berücksichtigt wurde auch die Gemeinde Ilsede, die für den Bau des Feuerwehrhauses in Groß Ilsede eine zusätzliche Finanzzuweisung in Höhe von 860 000 Euro erhalten soll.

Finanzielle Unterstützung ist in diesem Bereich dringend nötig

Möhle sagt: „Ich freue mich sehr, dass das Land gerade die finanzschwachen Kommunen mit einem solch hohen Betrag unterstützen kann. Damit können auch diese Gemeinden notwendige Investitionen in einem Bereich tätigen, der für alle Bürgerinnen und Bürger lebensnotwendig ist.“ Diese Unterstützung sei auch dringend nötig – schließlich gebe es in dem Bereich ansonsten kaum Möglichkeiten für Zuwendungen.

Über die Zuweisung freut sich unter anderem Ortsbürgermeisterin Ilse Schulz: „Es ist auch eine Bestätigung für die gute Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr“, sagt sie. „Das alte Gerätehaus genügt nicht mehr den aktuellen Anforderungen, über den Neubau wurde lange verhandelt.“

Entstehen soll das Feuerwehrhaus in Groß Ilsede auf einem Areal zwischen der Gerhardstraße (B 444) und Handorfer Weg im nördlichen Bereich der Ortschaft. Das nahezu dreieckige und bislang als Spielplatz genutzte Grundstück ist rund 1800 Quadratmeter groß. Geplant sind eine Fahrzeughalle mit drei Boxen, ein Umkleidebereich mit Sanitäranlagen sowie Lagerräume. Im Obergeschoss sollen Versammlungsräume mit Küchen- und Sanitärbereich sowie ein Büroraum entstehen.

Von Dennis Nobbe