Ilsede

Der künftige Radweg zwischen Adenstedt und Solschen, mehrere Neubaugebiete, die geplanten Kindertagesstätten in Münstedt und Groß Ilsede sowie die neue Grundschule in Gadenstedt sind einige der insgesamt 23 Punkte, die auf der Tagesordnung des Ausschusses für Bauen, Planung und Umwelt der Gemeinde Ilsede stehen. Er findet an diesem Dienstag, 5. Oktober, um 18 Uhr im Sitzungssaal der Außenstelle des Rathauses in Gadenstedt, Am Breiten Tor.

Das sind die wichtigsten Themen:

Zwischen Adenstedt und Solschen soll ein Radweg gebaut werden. Laut Ratsbeschluss vom 29. Juni sollen Gespräche mit den Grundstücksbesitzenden wegen des Grunderwerbs geführt werden. „Eine generelle Bereitschaft zum Landverkauf besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, heißt es in der Beschlussvorlage, in der beide Varianten erläutert und verglichen werden. Nun ist zu diskutieren, ob die Trasse östlich oder westlich der L 413 verlaufen soll. Die Verwaltung schlägt vor, an den bisherigen Überlegungen festzuhalten, nach denen der Radweg westlich der Straße gebaut werden soll.

Neue Kindertagsstätten sollen in Münstedt und Groß Ilsede gebaut werden. Während es in Groß Ilsede um die Aufstellung des Bebauungsplans für das dafür vorgesehene Gelände an der Schulstraße geht, ist die Entwicklung in Münstedt schon weiter fortgeschritten. Hier liegen bereits die konkreten Planungen für das Gebäude vor, denen nun zugestimmt werden soll.

Auf diesem Grundstück an der Schulstraße in Groß Ilsede soll eine neue Kita gebaut werden. Quelle: Archiv

Um den Grundschulneubau mit Turnhalle am Freibad in Gadenstedt umzusetzen, muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Aktuell ist das Areal dem Außenbereich zuzurechnen. Dafür soll nun als erster Schritt der Aufstellungsbeschluss gefasst werden. Parallel dazu muss der Flächennutzungsplan angepasst werden, weil das Gebiet den Planbereich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz/Tennisplatz dargestellt wird.

Drei Wohnbaugebiete und drei einzelne Häuser sollen entstehen

Ein neues Baugebiet mit dem Namen „Maschtor“ ist in Bülten geplant. Auch hier geht es darum, die bauplanrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Hintergrund: Ein Investor möchte auf einer Fläche von rund 0,41 Hektar östlich des Bergmannswegs ein Wohngebiet entwickeln. Die Verwaltung begrüßt diesen Vorstoß, denn für Bülten gibt es nur ein sehr geringes Potential für eine Wohnbaulandentwicklung durch Baulücken oder andere Möglichkeiten der Nachverdichtung. Zwar würde der Bebauungsplan „Hinter den Höfen“, der schon seit 2006 rechtskräftig ist, theoretisch den Bau von etwa 17 Häusern möglich machen. Allerdings ist der Grundbesitzer bislang nicht bereit, das Land zu verkaufen.

In Münstedt sind Wohneinheiten für Senioren geplant

In Vorbereitung ist der Bebauungsplan „Sültenacker“ in Münstedt, für das der Auslegungsbeschluss gefasst werden soll. Ziel der Planung ist es, die Voraussetzungen für ein neues Wohngebiet im Nordwesten der Ortschaft Münstedt zu schaffen. Neben freistehenden Einfamilienhäusern sind auch verdichtete Wohnformen wie Hausgruppen mit kleineren Grundstücksgrößen vorgesehen. Damit soll dem Wunsch älterer Menschen entgegengekommen werden, sich wohnlich zu verkleinern. Das Wohngebiet soll Raum für etwa 40 Wohneinheiten bieten.

Am Südwestrand von Klein Ilsede soll ebenfalls ein neues Baugebiet entstehen. Dafür wurde der Bebauungsplan „Weidestraße“ in die Wege geleitet, für den bereits der Satzungsbeschluss gefasst werden soll, nachdem von artenschutzrechtlichen Belangen bis zum Schallgutachten alle Voraussetzungen dafür geschaffen wurden. Die Erschließung soll von der Weidestraße aus erfolgen.

Gleich zwei Spielplätze sollen in Gadenstedt in Bauplätze umgewandelt werden, dafür sind in beiden Fällen Änderungen von Bebauungsplänen nötig. An der Ecke Roggenkamp/Töpfergang sollen die Voraussetzungen für den Bau eines Einfamilienhauses geschaffen werden. Der Spielplatz im Bereich Feldstraße/Am Hohen Weg soll zwei Wohnhäusern weichen.

Bebauungsplan zu Windenergieanlagen

Beschlussreif ist der Bebauungsplan „Windenergieanlagen II“, Solschen, der die künftige Lage, Anzahl und Ausmaße der Windenergieanlagen (WEA) im Vorranggebiet „Windenergienutzung PE 6 Erweiterung Hohenhameln Bierbergen“ steuern soll. Darüber hinaus wird die Art und Lage notwendiger Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geregelt. Der Planbereich schließt im Südwesten von Solschen an den Windpark „Windenergieanlagen Klein Solschen“ an.

Von Kerstin Wosnitza