Münstedt

Luisa Handelmann will demnächst einen Brief schreiben an einen Menschen, den sie gar nicht kennt, von dem sie nicht einmal weiß, wie er heißt, aber mit dem die Münstedterin doch etwas ganz Besonderes verbindet. „Es ist alles total verrückt und so aufregend“, sagt die 23-Jährige. Denn die Münstedterin hat quasi einen genetischen Zwilling, eine anonyme junge deutsche Frau, die an Leukämie erkrankt ist. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei ( DKMS) hat deshalb Luisa Handelmann angerufen und sie gefragt, ob sie noch zu einer Stammzellenspende bereit ist. Die Antwort: Na klar! Jetzt heißt es Daumendrücken.

An den Anruf der DKMS bei der Arbeit Ende vergangenen Jahres kann sich die Münstedterin noch gut erinnern. „Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen“, sagt die gelernte Elektronikerin für Automatisierungstechnik, die bei Volkswagen in Salzgitter arbeitet. Ihr Herz schlug vor Freude Purzelbäume und es hatte sich tatsächlich ausgezahlt, dass sie sich 2015 an einer großen Typisierungsaktion im VW-Werk beteiligt hatte.

Typisierungsaktion von Eintracht Braunschweig gab den Anstoß

Ein Wattestäbchen-Abstrich und ein paar kleine Pikse fürs Blutspenden – dass man so leicht eine Heldin werden kann, hatte Luisa Handelmann schon als Schülerin beeindruckt. Als die damaligen Drittliga-Fußballer von Eintracht Braunschweig im Sommer 2010 für eine Benefiz-Aktion ein öffentliches Training in Woltwiesche gaben, wollten sie damit auf das Schicksal eines leukämiekranken Kindes aufmerksam machen und riefen zusammen mit dem SV Viktoria zu einer Typisierungsaktion auf. „Da war für mich klar, wenn ich 18 bin, will ich mich auch als mögliche Stammzellenspenderin registrieren lassen“, sagt die Münstedterin, die wie alle anderen Familien-Mitglieder eingefleischter Eintracht-Fan ist. Und sie hielt Wort.

Tiere sind ihr großes Hobby: Luisa Handelmann mit ihrer jungen Labrador-Hündin Elli. Die Münstedterin kümmert sich auch noch um ein Pflegepferd. Quelle: privat

Spitzenreiterin bei der Stammzellen-Produktion

Nach dem Anruf im Dezember ging alles ganz schnell: Luisa Handelmann reiste zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik nach Nordrhein-Westfalen: Blutabnahme, Ultraschall, Ruhe-EKG und Aufklärungsgespräche standen an. Anfang des Jahres sollte sie sich schließlich zweimal täglich ein Medikament spitzen, das die Bildung von Stammzellen anregt. Das war der schwierigste Teil, denn: „Mir selber Spitzen geben – da hatte ich Angst vor“, gibt die Münstedterin schmunzelnd zu. Ein Arbeitskollege und eine Nachbarin ließen sich aber gerne bitten – sie übernahmen das. Mit Erfolg: Kurz vor der Stammzellenspende erfuhr die 23-Jährige, „dass ich von 16 Spendern an diesem Tag, die meisten Stammzellen produziert hatte“.

Sogar die Fahrtkosten werden übernommen Nach Angaben der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei ( DKMS) erkrankt weltweit alle 35 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs. Weil für viele Betroffene eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung ist, bittet die DKMS, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen. Die Münstedterin Luisa Handelmann hofft, dass viele weitere ihrem Beispiel folgen werden. Der Aufwand sei im Vergleich zur Chance, ein Leben retten zu können, gering. Sogar alle Kosten, zum Beispiel für ein Bahnticket, werden übernommen. „Und wenn es klappt, ist man total stolz auf sich“, betont die 23-Jährige. Wer Spender werden will, findet alle Infos im Internet unter www.dkms.de.

Entlassung ohne Schmerzen, aber mit Glücksgefühlen

Schnell und schmerzfrei: Die Stammzellenspende an sich war in Luisa Handelmanns Fall ein Klacks. „Wie Blutspenden“, sagt die Münstedterin. Ihr Blut wurde durch eine spezielle Maschine geleitet, die die Stammzellen herausfiltert. „Im Vergleich zu einer Chemo-Therapie eines Krebspatienten ist das ja wohl ein Witz“, betont sie. Ein „bisschen blöd“ sei nur gewesen, dass wegen der Corona-Krise keine Begleitperson zur mentalen Unterstützung mitkommen durfte. Am nächsten Tag ging es schon wieder nach Hause – ohne Schmerzen, aber mit Glücksgefühlen. „Das ist wirklich ein tolles Gefühl, auch weil man zuvor ein bisschen über den Patienten informiert wird, dem man vielleicht helfen kann“, sagt Luisa Handelmann.

Ihre Familie unterstütze sie: Luisa Handelmann auf den Schultern ihres Bruders Henry sowie mit Mutter Martina und Papa Ulf. Quelle: privat

Details werden jedoch nicht verraten. Damit soll eine zu emotionale Bindung verhindert werden, die womöglich psychische Probleme auslöst. Denn es kann ja auch passieren, dass der Krebspatient nicht gerettet werden kann. Nach zwei Jahren aber besteht die Möglichkeit, über die DKMS einen Kontaktwunsch zum genetischen Zwilling zu beantragen. Luisa Handelmann weiß schon jetzt: Das wird sie machen. „Es ist doch einfach interessant, die andere Seite kennenzulernen.“

Von Christian Meyer