Münstedt

Einfach in Ruhe hinsetzen und den Tag in Ruhe ausklingen lassen – das ist nichts für Karin Böker aus Münstedt. Anstatt nach getaner Arbeit sich auf dem Sofa auszuruhen, greift sie lieber zur Nadel – zur Stricknadel. Seit dem Frühsommer hat die Rentnerin schon mehr als 100 Mützen und Schals gestrickt, doch nicht für den Eigenbedarf, sondern um sie an Bedürftige abzugeben, damit diese in der kalten Jahreszeit an Kopf und Hals ein wenig vor der Kälte geschützt sind.

Verteilung bis Weihnachten

Seit vielen Jahren organisiert ihre Tochter die Aktion „ Weihnachten im Schuhkarton“, woran auch sie sich immer mit beteiligt hat. Auch in diesem Jahr hat sie für Kinder 20 Mützen und passende Schals gestrickt und in Päckchen gepackt, ergänzt mit Produkten, die das E-Center in Ölsburg zur Verfügung gestellt hat. Aber das reicht ihr nicht. „Corona schränkt uns alle ja sehr ein, man kann nirgendwo mehr hin oder Veranstaltungen besuchen. Also habe ich viel Zeit, die ich sinnvoll nutzen möchte. Und da ich sehr gern stricke, habe ich weiter gemacht. Nun sind bis jetzt etwa 100 Sets zusammengekommen, die ich bis Weihnachten weitergeben möchte.“

Dazu hat Böker einige örtliche Hilfsstellen angefragt, über die sie wärmenden Accessoires verteilen möchte. Zu ihrem Bedauern findet sie – unter anderem coronabedingt - nicht überall Unterstützung und versucht nun auch auf eigene Initiative ein wenig Weihnachtsfreude, zum Beispiel unter Obdachlosen, zu verbreiten.

Mütze und Schal müssen zusammenpassen

„Ich stricke schon ziemlich lange und habe auch oft auf den Basaren, gerade in der Vorweihnachtszeit, verkauft. Aber das ist in diesem Jahr ja alles leider nicht möglich“, erzählt Karin Böker wehmütig. Jeden Tag um etwa 17 Uhr, wenn die Arbeiten des Tages erledigt seien, gehe sie ihrem Hobby nach, berichtet Böker, für die das Stricken für den guten Zweck mittlerweile zu einer Herzensangelegenheit geworden ist. Vier bis fünf Stunden sitze sie allabendlich an ihren Handarbeiten. Für eine Mütze benötigt Karin Böker nur einen Abend, der dazugehörige Schal könne schon zwei Abende in Anspruch nehmen. Dabei ist ihr wichtig, dass die beiden Teile aus der gleichen Wolle hergestellt werden, damit sie zueinander passen. Das Material für dies nicht ganz günstige Hobby hat sie zum Teil schon von anderen bekommen, den Großteil finanziert sie allerdings aus eigenen Mitteln. Aber das stehe nicht im Vordergrund, betont sie. „Ich bin froh, wenn ich anderen mit dem, was mir Spaß macht, eine Freude bereiten kann.“

